Une relève sauve l’entreprise

Pierre Couillard voyait mal comment une entreprise fondée en 1909 et dirigée par la troisième génération de la famille Wilson pouvait passer à des mains étrangères. Il n’a pas eu besoin de réfléchir très longtemps avant de décider de reprendre les rênes de Wilson & Lafleur avec deux coassociées.

Après tout, comme directeur des opérations, il connaît bien l’entreprise spécialisée dans l’édition et la vente de livres juridiques.

« Quand Claude Wilson, faute de relève, a évoqué la possibilité de la mettre en vente afin de prendre sa retraite, je me suis demandé si j’avais envie de travailler pour un nouveau propriétaire. L’idée de la reprendre a alors fait son chemin », raconte celui qui travaille pour la maison d’édition, d’abord à temps partiel puis à temps plein, depuis 1996.

« Wilson & Lafleur faisait alors partie de la famille Québecor, et je partageais mon temps comme contrôleur entre les deux entreprises. Quand la famille Wilson a repris le contrôle en 2002, j’ai accepté un poste à la condition de devenir actionnaire minoritaire », explique-t-il.

Il a donc cogné à la porte du bureau de son patron et associé pour lui faire part de son projet. Cette stratégie de sortie a eu l’heur de plaire à Claude Wilson.

« L’idée a été très bien reçue. Il a qualifié la solution de merveilleuse », explique Pierre Couillard.

Une relève à trois

Dès le départ, Pierre Couillard n’a pas voulu être seul pour se lancer dans cette aventure. Il voulait limiter le risque autant pour lui que pour l’entreprise. Il a alors approché Magalie Tremblay-Piché, qui travaille à la production pour Wilson & Lafleur depuis 2008. Elle est aussi la belle-fille de Claude Wilson.

« De façon indirecte, elle représente la quatrième génération de la famille à diriger l’entreprise », explique Pierre Couillard.

Les deux associés possèdent 90 % des actions à parts égales. Le reste est aux mains de Cynthia St-Pierre, qui complète le trio d’actionnaires. Elle aussi connaît bien l’entreprise puisqu’elle est responsable des approvisionnements depuis quelques années.

« Il y a une belle complémentarité entre nous trois », affirme Pierre Couillard.

Un mélange d’émotions

La transaction a pu être conclue grâce à un prêt de 1,25 M$ consenti par Investissement Québec et une balance du prix de vente acceptée par la famille Wilson. Le jour de la signature, Pierre Couillard a été envahi par un mélange d’émotions.

« J’éprouvais une grande satisfaction qu’on ait réussi à s’entendre. Les choses se sont faites simplement et rapidement, en quelques mois seulement. C’était en même temps très excitant de reprendre l’entreprise. »

Pour les trois nouveaux actionnaires, c’est pour le moment « business as usual. On conserve nos rôles respectifs, et Claude Wilson demeure directeur général pour une période indéterminée. Âgé de 72 ans, il n’était pas prêt à partir tout de suite à la retraite. Cela permet une transition en douceur de façon à assurer la pérennité de l’entreprise. »

« Pour nous, ce qui est important, c’est de s’inscrire dans la continuité. Ce qui a fait le succès de l’entreprise, c’est la qualité du service à la clientèle. Il n’est pas question de changer cette recette gagnante », affirme le nouveau copropriétaire.

Son parcours

Pierre Couillard, 54 ans

Baccalauréat en comptabilité de management, UQAM, 1990

Directeur des opérations, Wilson & Lafleur, depuis 2002

Copropriétaire de Wilson & Lafleur, 2020

Une de nos meilleures décisions

« De ne pas avoir pris de façon précipitée le virage vers l’édition électronique de nos ouvrages. »

Une de nos pires décisions

« La migration vers un nouveau système comptable. Un chaos total. On est finalement revenus à notre ancien système. »

♦ Vous avez vécu la même expérience ? Écrivez-nous