WILKINSON, George



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 28 février 2020, à l'âge de 64 ans et 9 mois, est décédé monsieur George Wilkinson, fils de feu madame Irene Johnson et de feu monsieur Albert Wilkinson. Il demeurait à St-Damien.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15 h à 18 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: David (Charlene Whitworth), Julie Anne (Mathieu Picard-Flibotte) et leur mère Clémence Dallaire (Pierre Durand), Élisabeth Walsh-Wilkinson et sa mère Josette Walsh (Louis Lafrance); son frère et ses sœurs: Doreen, feu Bob, feu Colleen et leur famille; son oncle Cyril Mauws et sa famille, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses nombreux ami(e)s du Québec.