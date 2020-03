7 avantages considérables à acheter une maison neuve

En collaboration avec



Vous souhaitez devenir propriétaire? Félicitations! Il s’agit d’une étape excitante... et ponctuée d’une foule de choix à faire.

Au moment d’acheter une première maison, les questionnements sont effectivement nombreux. En marge du budget, du quartier ou encore du style architectural, il faut aussi déterminer de quel côté votre cœur balancera : une résidence neuve ou usagée?

Pour éclairer votre réflexion, voici 7 avantages à opter pour une construction neuve.



1. L’esquive à la course entre acheteurs

Les propriétés usagées se vendent de plus en plus rapidement et font parfois l’objet de surenchère. Cette course folle laisse bien peu de temps de réflexion aux acheteurs et les précipite dans un tourbillon intense.

Le processus d’achat d’une maison neuve suit quant à lui un rythme beaucoup plus raisonnable et censé! Qui plus est, vous n’avez pas à concurrencer d’autres acheteurs.

2. Le respect des normes en vigueur

Le code du bâtiment a changé au fil des années. Les maisons construites au siècle passé l’ont été selon les normes de l’époque ou avec des matériaux désormais bannis comme du plomb ou de l’amiante.

Une construction neuve garantit quant à elle le respect des normes les plus récentes du code du bâtiment. De plus, les matériaux utilisés sont conformes et sécuritaires.

makibestphoto - stock.adobe.com

3. Une efficacité énergétique avérée

L’utilisation de matériaux performants et le respect des normes thermiques dans une construction neuve contribuent à son efficacité énergétique.

Grâce à un système de chauffage adapté et une isolation optimale, le propriétaire d’une maison neuve fait des économies d’énergie remarquables.

4. Aucune rénovation à prévoir

La seule certitude dans les rénovations, c’est la date à laquelle elles commencent – ensuite les imprévus sont souvent légion.

Le choix de plan, de matériaux et de finitions d’une habitation neuve fait en sorte qu’en emménageant, la maison est prête et à votre goût, sans besoin de rénos!

karepa - stock.adobe.com

5. Un plan de garantie du gouvernement

Depuis 1999, le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est obligatoire. Le gouvernement du Québec s’assure ainsi que les constructions neuves répondent aux obligations légales et contractuelles prévues au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

6. Un remboursement partiel

Les habitations neuves sont taxables. Cela dit, les propriétaires de nouvelles constructions peuvent être admissibles à un remboursement partiel sous certaines conditions. Les acheteurs peuvent ainsi recevoir du gouvernement du Québec jusqu’à 36% de déduction de la TPS et jusqu’à 50% de la TVQ.

D’autres mesures incitatives sont également en vigueur tandis que certaines municipalités proposent des programmes d’aide d’accès à la propriété.

JenkoAtaman - stock.adobe.com

7. Complètement à votre goût

En plus de correspondre parfaitement à ce que vous souhaitez en termes de dimensions, du nombre de pièces et de finition intérieure, une maison neuve sera située dans le quartier de votre choix.

Vous vous reconnaîtrez instantanément dans cette maison neuve que vous appellerez maintenant « chez vous ». N’est-ce pas là le plus grand avantage?

Vous voilà prêts à faire le grand saut vers une propriété neuve! Assurez-vous simplement de confier votre projet de construction à une équipe d’experts comme celle de Pro-Fab qui vous guidera vers la maison de vos rêves.