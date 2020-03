Ah les voitures neuves...

Le Salon International de l’auto de Québec, l’événement familial de la semaine de relâche et des adeptes de voitures, s’ouvre aujourd’hui au Centre de Foires pour se poursuivre jusqu’à dimanche.

Chaque année près de 70 000 visiteurs de partout au Québec passent par le Salon. Le Centre de Foires fera place aux nouveautés automobiles, le Pavillon Silverwax (de la Jeunesse) sera la destination pour rêver avec sa collection d’une valeur de 20 M$ avec en primeur la Bugatti Vitesse et la McLaren Senna, et les enfants se rabattront sur la Zone Familiale Toyota. À la demande générale, la Zone antique en collaboration avec les Belles Autos d’Hier revient cette année. Bref des heures de plaisirs et de contemplations vous attendent.

Résultats impressionnants

Photo courtoisie

L’activité-bénéfice « Vins et Fromages et Charcuteries » au profit des clubs Rotary Saguenay et Chicoutimi a réuni près de 800 convives, le 20 février, à l’Hotel Le Montagnais et a permis d’amasser plus de 100 000 $ qui serviront à soutenir les œuvres Rotary et aider les personnes démunies de la région du Saguenay. À elle seule, la présidente d’honneur de la soirée, Julie Dufresne, PDG d’Emploi Retraite, a remis une contribution financière de 7000 $ à l’organisme le Centre féminin du Saguenay afin de soutenir la cause. De gauche à droite, sur la photo: Patrick Boivin, président Rotary Chicoutimi ; France Ruelland, présidente du Rotary Saguenay ; Julie Dufresne, présidente d’honneur ; Olivier Lacroix et Kevin St-Gelais, respectivement présidents de campagne pour le Rotary Saguenay et celui de Chicoutimi.

Deux valeurs sûres

Photo courtoisie

L’artiste peintre Bertrand Turmel, artiste officiel du Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec de 2014, m’a fait parvenir récemment sa plus récente toile souvenir du Tournoi pee-wee 2020 (photo). Après sa toile de 2018, sur laquelle on retrouvait de jeunes joueurs pee-wee devant la nouvelle Place Jean-Béliveau et celle de 2019 avec la ville de Québec en arrière-plan, celle de 2020 nous montre un joueur pee-wee avec en arrière-plan deux valeurs sûres (pour les touristes), le Château Frontenac et le Centre Vidéotron. Il en a tiré plusieurs copies qui ont trouvé preneurs parmi les nombreux visiteurs du Tournoi. Renseignements: 418-261-5457.

Une première...

Photo courtoisie

Éric Dorval (photo), propriétaire de Montmagny Mazda et de Maniac Moto, et président de la Corporation Mobilis, est devenu le premier Magnymontois (qui habite Montmagny) qui agira cette semaine à titre de président de l’histoire du Salon international de l’auto de Québec (SIAQ). M. Dorval s’implique depuis maintenant au sein du conseil d’administration de la Corporation qui représente les concessionnaires automobiles de la grande région de Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Sylvain Lessard (photo), animateur et blogueur de Chasse et pêche, 58 ans... Jacques Tanguay, vice-président et directeur général Ameublements Tanguay, 59 ans... Xavier Morin-Lefort, comédien et acteur québécois, 34 ans... Jessica Biel, actrice américaine, 38 ans... Édouard Lock, chorégraphe, fondateur de la troupe La La La Human Steps, 66 ans... Jennifer Warnes, chanteuse américaine, 73 ans... Jocelyne Gagnon, ex-Manoir de Tilly.

Disparus

Photo courtoisie

Le 3 mars 2019. Alec Reid (photo), 18 ans, attaquant de l’Armada de Blainville-Boisbriand de la LHJMQ... 2018. Jacqueline Desmarais, 89 ans, riche philanthrope et veuve de Paul Desmarais... 2017. René Préval, 74 ans, ancien président haïtien entre 1996 et 2001, puis de 2006 à 2011... 2016. Mike Widger, 67 ans, ancien secondeur de ligne des Alouettes de Montréal (LCF) de 1970 à 1977... 2015. Claude Dilain, 66 ans, homme politique français... 2014. Terry Trafford, 20 ans, joueur de centre du Spirit de Saginaw (LHJMO).... 2013. Bobby Rogers, 73 ans, chanteur et auteur-compositeur américain (The Miracles)... 2012. Ralph McQuarrie, 82 ans, l’artiste derrière les personnages de La guerre des étoiles... 2009. Sydney Chaplin, 82 ans le fils de Charlie Chaplin... 2009. Gilbert Parent, 73 ans, homme politique canadien... 1995. Pierre Tisseyre, 86 ans, le père de l’édition québécoise... 1983. Hergé, 75 ans, le père de Tintin.