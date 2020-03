Brésil : des pluies diluviennes près de Sao Paulo font au moins dix morts

Le sud-est du Brésil a vécu une nouvelle nuit tragique en raison de pluies torrentielles, avec au moins dix morts mardi dans la région de Santos, une zone littorale de l’État de Sao Paulo, selon les autorités locales.

Des pluies diluviennes se sont abattues dès lundi soir sur le sud de l’État brésilien le plus riche et le plus peuplé, causant des inondations et des glissements de terrain.

Le port de Santos est le plus grand d’Amérique Latine, d’une importance économique capitale pour la région, mais son agglomération compte de nombreuses habitations précaires, situées dans des zones considérées à risque.

Une des personnes ayant péri est un pompier qui tentait de porter secours aux victimes. Une autre est encore portée disparue.

Les principales routes qui relient Santos à Sao Paulo étaient fortement embouteillées mardi matin et d’autres étaient totalement bloquées en raison de glissements de terrain ou d’arbres couchés sur la chaussée.

Au nord de l’État de Sao Paulo, dans celui de Rio de Janeiro, les pertes humaines et matérielles sont également lourdes à la suite des pluies torrentielles qui y ont aussi provoqué de nombreuses inondations depuis dimanche.

Le dernier bilan des autorités fait état d’au moins cinq morts, un nouveau corps ayant été retrouvé dans la nuit de lundi à mardi : ces victimes ont été électrocutées, noyées ou ensevelies par des glissements de terrain, a précisé la Défense civile.

En janvier, un autre État du sud-est du Brésil, le Minas Gerais, avait été dévasté par des précipitations record qui avaient fait plus de 50 morts et détruit des villes entières.