Khaléann Caron-Goudreau va se donner à fond

Khaléann Caron-Goudreau est en mission. Principale artisane du couronnement du Rouge et Or de l’Université Laval en finale du circuit provincial de basketball féminin, l’ailière a encore soif de victoires.

Native de Gatineau, Caron-Goudreau complétera son stage universitaire devant parents et amis à l’occasion du championnat canadien, qui prendra son envol jeudi à la Place TD d’Ottawa, où les Lavalloises se mesureront aux Pandas de l’Alberta en lever de rideau.

« Puisque ça se joue sur un seul match pour débuter, toute notre attention est portée sur ce premier match. Il va falloir faire attention aux détails, faire attention aux revirements, prendre soin de la balle et des rebonds. Alberta a une très grande force au niveau des gardes [...] Il faudra être excellentes en défense », a précisé la grande joueuse de 6 pi 3 po, mardi.

Même si les Pandas ont subi la défaite en finale de l’Ouest, Caron-Goudreau et ses coéquipières sont conscientes que leurs rivales albertaines ne leur laisseront aucune marge de manœuvre.

Le Rouge et Or a été classé quatrième favori pour la compétition. L’an passé, la troupe de Guillaume Giroux avait ramené l’argent,

« Tout le monde arrive avec son club A. Ce sera un très gros défi. Je vais tout donner à tous les matchs. Je suis comme ça, je suis une personne super intense et je veux absolument gagner. Je déteste perdre, et perdre jeudi, ça me déchirerait », a reconnu celle qui a brillé en finale contre l’UQAM avec 23 points, 11 rebonds et 5 aides.

Joueuse complète

Si l’étudiante à la maîtrise en Global Business s’est surtout illustrée pour son jeu défensif à sa première année avec le Rouge et Or l’an passé, la transfuge des Longhorns de l’Université Texas dans la NCAA estime qu’elle a dû s’adapter à ses nouvelles partenaires à ses débuts au PEPS.

« Je pense que j’étais offensive dans le passé, mais dès que je suis arrivée ici, l’an passé, mon rôle était plus défensif parce que je sentais qu’il y avait plusieurs personnes offensives dans mon équipe. Je n’avais pas besoin de marquer autant. J’apportais un autre niveau de basket », a-t-elle expliqué.

L’avenir

Même si la fin de sa carrière d’athlète d’élite approche, la joueuse de 24 ans n’a pas encore eu le temps de réfléchir à ses projets d’avenir.

« Mon horaire est assez chargé présentement avec le basketball, les études et deux emplois. J’attends un peu que les nationaux se terminent et que le basket soit mis de côté pour éclaircir mes idées concernant la carrière que j’envisage. Cela dit, avec mon copain qui coache à St. Lawrence, je vais rester pas loin du basketball et je vais revenir voir les matchs. »

3 Étoiles du Rouge et Or

Khaléann Caron-Goudreau

Basketball | MBA Global business

Elle a contribué au 2e titre du RSEQ de suite du Rouge et Or avec 2 double-double, amassant 14 points et 14 rebonds dans le gain de 55-51 en demi-finale contre McGill, avant d’enchaîner avec 23 points et 11 rebonds samedi dans la victoire de 62-54 contre l’UQAM en finale.

Heikel Jarras

Photo Mathieu Bélanger

Soccer | Statistique

Auteur de deux buts et une passe dans un important gain de 4-2 contre McGill, dimanche au Stade TELUS-UL, qui garde le Rouge et Or dans la course au championnat intérieur du RSEQ 2020.

Carrie-Ann Auger

Photo Mathieu Bélanger

Basketball | Science politique

À ses derniers matchs en carrière au PEPS, elle a récolté 14 points en demi-finale et 13 en finale, où elle a aussi réussi 5 vols de ballon et amassé 7 rebonds.

Performances dignes de mention

Frédérique Beauchamp

Basketball | Médecine

Elle a réussi deux tirs de trois points ultra-importants en demi-finale du RSEQ, le premier donnant les devants par 3 points au Rouge et Or, alors que le cadran expirait à la demie, le second creusant l’écart tard au 4e quart.

Audrey Genois

Soccer | Kinésiologie

Elle a réussi un tour du chapeau dans une victoire de 7-0 contre McGill dimanche au Stade TELUS-UL.

Dominique Fortin

Soccer | Administration des affaires

Dans le gain de 7-0 du Rouge et Or face aux Martlets, elle a touché le fond du filet à deux reprises.

Félix Roy-Arsenault

Tennis | Enseignement en éducation physique et à la santé

Dominant dans la victoire de 7-0 du Rouge et Or par équipe à Concordia, il a remporté son match de simple 6-0, et sa partie de double 8-2 avec son partenaire Elliot Bisson.

Marianne Gareau

Tennis | Génie industriel

Dans un gain de 6-1 contre Concordia, elle a effectué une remontée spectaculaire face à Rafaela Panizza, l’une des meilleures joueuses du circuit. En retard 5-2 dans la dernière manche, elle l’a finalement emporté 6-3, 7-5.

– Avec la collaboration de Mathieu Tanguay

Cette semaine

BASKETBALL

Jeudi 18 h (F) c. Alberta

Quarts de finale – U Sports

Ottawa

BADMINTON

Vendredi, samedi et dimanche

Championnat provincial

PEPS

VOLLEYBALL

Samedi 18 h (F) c. Mtl

Match no 2 – finale RSEQ

PEPS