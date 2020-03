Fillette brûlée par une friteuse: la conjointe de l'accusé témoigne

SHAWINIGAN | La conjointe d’Éric Michaud, qui est accusé d’avoir trempé les mains d’un enfant de 15 mois dans une friteuse, a livré un témoignage contradictoire, mardi, au palais de justice de Shawinigan.

Cynthia Dauphinais, qui fait face à une accusation de complicité après le fait, a avoué avoir menti aux policiers. Me Benoit Larouche, procureur aux poursuites criminelles et pénales, a soulevé plusieurs contradictions dans la déposition de la jeune femme et son témoignage.

Dans sa première version des faits, Cynthia Dauphinais mentionne qu’elle se trouvait dans le logement lorsque les événements sont arrivés. Elle a par la suite changé sa version et affirme maintenant qu’elle était à l’extérieur de l’appartement au téléphone. Devant le jury, elle a déclaré avoir menti par peur d’être jugée et de ne pas avoir pris soin d’un enfant correctement.

La jeune femme a été questionnée pendant des heures par Me Benoit Larouche. Elle a raconté lors de son témoignage qu’elle avait trouvé la fillette de 15 mois en pleurs dans le bain, le soir du 29 juillet 2017. L’enfant portait encore sa couche et avait les cheveux humides. Elle aurait pris la fillette dans ses bras et l’aurait enroulé dans une serviette. Ce n’est que quelques secondes plus tard qu’elle aurait aperçu les mains de l’enfant gravement brûlées.

En voyant la peau en lambeau et les doigts rougis, Cynthia Dauphinais s’est mise à paniquer. Elle a raconté avoir crié à l’accusé : «Pourquoi tu n’as pas surveillé l’enfant? Qu’est-ce qui s’est passé?».

La jeune femme aurait frappé à plusieurs reprises Éric Michaud, avant d’appliquer des compresses d’eau froide sur les mains de l’enfant qui hurlait de douleur. La conjointe de l’accusée affirme que cet événement avait gâché sa vie. Son témoignage se poursuivra mercredi. Il s’agit de l’avant-dernier témoin de la poursuite.