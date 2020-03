GardaWorld négligente?

La multinationale québécoise GardaWorld aurait pris «des raccourcis» pour devenir un géant du transport de fonds et de marchandises précieuses aux États-Unis, selon une enquête du Tampa Bay Times.

L’enquête soulève des tonnes de questions sur l’entretien des véhicules ainsi que sur la pression exercée sur les employés.

La société montréalaise aurait, au cours des dernières années, dépensé peu d’argent pour l’entretien de ses camions blindés, ce qui aurait mené à des accidents, dont certains fatals.

On fait état de freins usés, de défaillances mécaniques comme des indicateurs de vitesse cassés ou des serrures brisées, d’absence de ceintures de sécurité et même de sièges.

Des décès

À partir entre autres de documents publics, le quotidien a recensé plusieurs accidents dans différents États impliquant des véhicules de GardaWorld.

«Au moins 19 personnes ont été tuées dans des collisions avec des véhicules Garda depuis 2008, dont trois personnes au cours de la dernière année», peut-on lire.

«Douze personnes sont décédées des suites d’une défaillance mécanique ou de l’erreur d’un chauffeur», ajoute-t-on.

De février 2014 à juillet 2016, GardaWorld a connu une moyenne de près de 100 collisions par mois.

«Faits non fondés»

De son côté, GardaWorld nie les allégations. Sollicitée par Le Journal, la compagnie affirme que l’article «s’appuie sur des données et des faits non fondés et trompeurs».

Pour appuyer son enquête, le média a discuté avec 90 employés actuels et anciens de la multinationale. Certains ont confié ne pas avoir été écoutés par la direction lorsqu’ils ont fait part de leurs inquiétudes au sujet des camions.

Un ancien directeur des opérations à Saint-Louis, Jammie Bolton, aurait notamment déclaré que ses superviseurs lui avaient dit d’envoyer des camions sur la route même s’ils étaient en mauvais état.

Plusieurs employés ont aussi déploré le manque de formation, les pratiques et la pression que GardaWorld exerce afin qu’ils accomplissent leur travail le plus rapidement possible.

En conséquence, les excès de vitesse et les feux rouges grillés seraient courants. Selon des données du média américain, 43 chauffeurs avaient dans leur dossier plusieurs accidents entre 2014 et 2016.