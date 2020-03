Il entre par effraction sans pantalon pour se faire cuire des œufs

RIVERSIDE | Un Californien a été arrêté pour être entré par effraction dans une maison et avoir été pris sur le fait, sans pantalon, en train de se faire des œufs brouillés et manger un flan.

Les faits se seraient déroulés le 17 février dans une maison du comté de Riverside, selon le journal local The Desert Sun.

Les résidents de la maison ont été réveillés par des coups et des cris vers 7 h 30. En arrivant dans la cuisine, ils ont retrouvé l’homme à moitié nu, cuisinant des œufs brouillés, avec de la sauce Bolognaise et ranch, et dégustant un flan.

Melanie Rivera, 19 ans, qui était accompagnée de ses cousins, une femme de 19 ans et un garçon de 14 ans, a contacté la police, qui est arrivée 40 minutes plus tard.

Sur place, les policiers ont procédé à son arrestation, avec l’aide de l’unité canine, car l’homme était peu coopératif.

D’après le journal, Carl Cimino, 61 ans, tenait des propos incohérents lors de son arrestation et a été emmené à l’hôpital.

Les résidents de la maison ont indiqué au Desert Sun ne pas avoir été dérangés outre mesure par la présence de l’homme, qui a dû passer par une porte déverrouillée selon eux.

«Je suis un peu comme “wow, ça s’est vraiment passé”. On en rit encore» a indiqué Melanie Riviera.