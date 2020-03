Les boissons au pot arrivent (finalement)

Les boissons au cannabis arrivent à la SQDC : prise deux!

Le 2 janvier, les comestibles au pot sont arrivés au Québec. En théorie. Dans les faits, on a droit à trois tisanes au CBD.

Paaarty. On est loin de Fear and Loathing in Las Vegas, disons.

Mais tout porte à croire qu’on aura un peu plus de choix bientôt. Oui, madame. Dès aujourd’hui, une boisson pétillante au goût de citron et lime au CBD (avec de légères traces de THC) est offerte sur le site de la SQDC, au coût de 5,30$.

Capture d'écran SQDC

La boisson sera vendue sous peu en succursale (le temps de régler quelques petits problèmes de disponibilité). Puis dans quelques semaines, on trouvera aussi d’autres boissons à saveur de dragon fruit et melon d’eau (exotique, vous dites?) toujours au CBD.

Et surtout: d’ici deux semaines, la SQDC me confirme aussi qu’elle aura les produits de Canopy Growth dont je vous avais parlé ici. Et le producteur a une gamme de boissons avec du THC.

Bref, on s’attend à avoir de vraies boissons qui buzzent d’ici la mi-mars!

Les huiles pour cuisiner arriveront ce printemps tout comme le haschisch. Je n’ai malheureusement pas de date pour vous.

La SQDC n’a pas de date non plus pour l'arrivée des boissons d'HEXO.

Je tente depuis plusieurs mois de savoir où ils en sont avec les boissons qu’ils sont en train de développer avec Molson Coors Canada.

Dans son rapport annuel, le producteur parle d’une distribution dans les six premiers mois de 2020.

L’entreprise me répond de poser mes questions au cabinet de relation publique National...qui m’a simplement répondu qu’ils devraient avoir des informations à partager dans la première moitié de 2020.

Offre réduite

On va se le dire, on fait rapidement le tour des trois boissons vendues à la SQDC depuis janvier.

Leurs tisanes font autant d’effet, sinon moins, que la petite verveine de fin de soirée de ma grand-mère.

Et à 16$ pour trois poches de thé un peu trop fruité, ça ne satisfait pas vraiment l’amateur de thé (rooibos vanille!!!) ni celui de cannabis. Moi qui rêvais de combiner ces deux passions, c’est raté.

Plusieurs lecteurs m’ont demandé pourquoi c’est si long avant d’avoir des produits comestibles sur les tablettes de la SQDC.

Une partie de la réponse est que le Québec a annoncé l’été dernier que tout produit qui se rapprocherait d’un bonbon ou d’un gâteau serait interdit.

Résultats : le règlement est tellement restrictif qu’il reste pas mal juste les boissons.

Plusieurs producteurs qui misaient justement sur les jujubes et chocolats, des produits très populaires sur le marché noir (lire ici, les internet), ont dû s’ajuster rapidement.

Mais sortir une gamme de boisson en cannette représente un plus grand défi que les jujubes. Dans les provinces où l’on trouve des edibles, ce sont surtout des bonbons, des chocolats et des thés.

Sur les sites de nos voisins, on trouve quelques boissons. Il s’agit très souvent des mêmes produits que ceux en vente à la SQDC : les thés de CDB de la marque Everie du producteur britanno-colombien Tilray.

Sur le site de l’Ontario cannabis store, j’ai vu un thé au THC de Haven Street du producteur ontarien TerrAscend Corp, mais qui n’est pas un fournisseur de la SQDC.

Bref, les autres provinces n’ont pas beaucoup de boissons, elles non plus. Ce n’est donc pas juste de la faute au gouvernement québécois.

On comprend vite que ça coince à la production.

Canopy m’explique avoir dû retarder la distribution des boissons en raison de « défis liés à production à grande échelle »

On entend aussi que le THC et la cannette d’aluminium ne vont pas bien ensemble et rendrait le cannabinoïde instable. En réalité, il s’agit la membrane de plastique à l’intérieur des cannettes qui absorbe le THC.

Canopy reconnait avoir travaillé pour régler ce problème, mais affirme que ce n’est pas la cause du retard.

Mais bref, l’attente semble tirer à sa fin.

Avez-vous hâte? Pensez-vous que ça changera vos habitudes de consommation?

ON OUVRE LES LIGNES!