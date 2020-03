Leylah Annie Fernandez au deuxième tour à Monterrey

La Québécoise Leylah Annie Fernandez a réussi sa rentrée au tournoi de Monterrey, elle qui a remporté son match de premier tour, mardi, au Mexique.

L’athlète de 17 ans a vaincu la Suissesse Stefanie Vogele en deux manches de 7-6 (5) et 6-2, lors d’un duel qui a duré 1 h et 39 min.

Lors du premier engagement, les deux joueuses se sont brisées chacune trois fois avant de se rendre au bris d’égalité. Lors de celui-ci, la 126e raquette mondiale a permis à son adversaire de remporter les trois premiers échanges, avant de revenir en force et de mettre la main sur les six suivants. Elle a finalement capitalisé sur sa troisième balle de manche.

La deuxième manche n’a été qu’une formalité pour la représentante de l’unifolié, elle qui a dominé la 108e joueuse au monde. En effet, elle a remporté deux points lorsque sa rivale avait les balles en main et est allée chercher la victoire dès qu’elle en a obtenu l’occasion.

Sur le plan des statistiques, Fernandez a réalisé trois as et commis deux doubles fautes. Elle a également mis en jeu 65 % de ses premières balles de service et remporté 60 % des échanges disputés dans cette situation.

Au deuxième tour, la native de Laval se mesurera à l’Américaine Sloane Stephens. La veille, la cinquième tête de série de l’événement mexicain avait vaincu sa compatriote Emma Navarro en trois manches de 6-4, 5-7 et 6-1.

À Monterrey, Fernandez dispute une première compétition après avoir atteint sa première finale sur le circuit de la WTA. La semaine dernière lors du match ultime du tournoi du Mexique, elle avait baissé pavillon contre la Britannique Heather Watson en trois manches de 6-4, 6-7 (8) et 6-1. Sa performance lui avait notamment permis de faire un bond de 64 places sur l’échiquier mondial.