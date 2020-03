Netflix: d’ennemi à meilleur allié?

Beaucoup de mots ont été dits et écrits depuis qu’une Mélanie Joly triomphante est revenue de Californie, en 2017, avec une prétendue entente de 500 millions dans son sac à main.

La vérité, c’est qu’il n’y avait que ses articles de maquillage dans son sac. Aucune vraie entente. Rien qui puisse s’apparenter à un contrat. C’est ce que j’avais écrit dans une chronique quelques mois plus tard. C’est aussi ce qu’ont déclaré en Cour les fonctionnaires de Patrimoine canadien dans la cause qui oppose l’ancien député NPD François Choquette au ministère.

Stéphane Cardin, directeur canadien de la politique publique de Netflix, déclare de son côté qu’il s’agissait d’une promesse d’investissement faite en vertu de la Loi sur Investissement Canada. C’est un prérequis d’Ottawa pour toute société étrangère qui veut faire affaire au pays.

CONDAMNATION TROP RAPIDE ?

Entente bidon, promesse ou quoi qu’il en soit, la présence de Netflix chez nous a déjà suffisamment rapporté pour que même ses plus farouches ennemis (dont j’étais) se demandent s’ils ne l’ont pas trop vite vouée aux gémonies.

La CBC n’aurait pu produire les coûteuses séries Anne with an E et Alias Grace sans les gros sous de Netflix. Malgré cela, Catherine Tait n’était pas sitôt nommée à la direction du diffuseur qu’elle associait Netflix aux pires excès de la Grande-Bretagne impériale. Après avoir déclaré solennellement que plus jamais elle ne laisserait ce méchant loup entrer dans la bergerie radio-canadienne, elle a par la suite laissé entendre qu’elle pourrait en entrouvrir la porte.

Money talks !

Madame Tait a de bonnes raisons de se calmer le pompon. Sans Netflix, des séries canadiennes comme Schitt’s Creek ou Kim’s Convenience n’auraient jamais connu un succès mondial. Abstenez-vous aussi de toute médisance sur Netflix dans les milieux torontois. Le centre de production qu’a ouvert Netflix à Toronto, il y a un an, ne dérougit pas. Acteurs et artisans y travaillent presque 24 heures par jour, sept jours par semaine. Pour eux, Netflix, c’est le pactole.

Soit ! la production qu’on y fait est majoritairement américaine. Elle est fortement stimulée par notre dollar faible et par les généreux crédits d’impôt des gouvernements de Toronto et d’Ottawa, mais, qu’importe, dans la ville reine encore plus qu’ailleurs, on ne crache par sur l’argent. D’où qu’il vienne.

UNE PRODUCTION SANS SOUCI

Même si le Québec est plus inquiet que le reste du Canada pour son identité et sa culture, Netflix en fait taire plusieurs Québécois en finançant divers programmes d’apprentissage à l’École de l’humour, au Wapikoni mobile, à l’INIS et ailleurs. Plus d’un humoriste, Martin Matte en tête, voient leurs numéros faire rire toute la planète grâce à Netflix. Cerise sur le gâteau, vendredi soir, aux Rendez-vous du cinéma, Netflix a présenté Jusqu’au déclin, son premier long métrage québécois pure laine.

Ni Patrice Laliberté, son réalisateur, ni Couronne Nord, ses producteurs, n’ont eu à faire de longues démarches à Téléfilm et ailleurs. Netflix a assumé la totalité des coûts de production, soit environ 5 millions $. Ironie suprême, Jusqu’au déclin ne sera pas « officiellement » considéré comme un film canadien, ce qui privera Netflix de tous les avantages financiers, dont d’importants crédits d’impôt, réservés au contenu canadien.

Voilà qui en dit long sur les incohérences de notre système.