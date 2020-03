Près de deux semaines pour ramasser les vidanges

Les locataires de trois immeubles à logements de la rue Paquet, à Loretteville, ont dû patienter près de deux semaines avant que leurs vidanges ne soient enfin ramassées, mardi en après-midi. La Ville de Québec a de nouveau jeté le blâme sur son sous-traitant, Sani-Terre.

Le conseiller municipal indépendant, Raymond Dion, a sonné l’alerte lundi soir, en marge du conseil municipal, en exhibant une photo des déchets qui s’accumulaient sur le sol dans le secteur.

« C’est épouvantable. Ça n’a pas de bon sens. Il y en a partout. C’est l’incurie de l’administration Labeaume depuis 2012. On s’est mis à l’étroit en donnant tout au privé. Des compagnies s’achètent et se rachètent et, à un moment donné, il n’y a plus de service », a-t-il tonné.

Mauvaise information ?

Selon cet ancien élu d’Équipe Labeaume, la situation ne concerne pas uniquement la rue Paquet, mais plusieurs autres endroits de son secteur. « Des choses comme ça, ça fait des semaines que ça dure », a-t-il regretté.

La collecte a finalement été effectuée par Sani-Terre mardi en début d’après-midi.

De son côté, la Municipalité insiste pour dire que la collecte a été effectuée le 20 février après la réception d’une première plainte.

« La semaine suivante, le jeudi 27 février, la collecte a été suspendue en raison de la tempête de neige. Cela a créé un effet domino pour la reprise, et les matières se sont donc accumulées du 21 février au 2 mars, ce qui a donné lieu à une plainte hier [lundi]. Le tout est maintenant ramassé », a répondu la porte-parole Mireille Plamondon.

Cette dernière a par ailleurs mentionné que « la Ville avait l’information [dans un premier temps] que la collecte fut effectuée par le fournisseur ».

Service de base

Mardi, Mme Plamondon n’était pas en mesure d’indiquer si la Ville avait le pouvoir – et l’intention – d’imposer des pénalités à Sani-Terre à cause de cette situation. Personne ne répondait mardi après-midi au siège de Sani-Terre.

Le conseiller Raymond Dion s’est tout de même félicité de constater que les détritus ont enfin été ramassés. « Mais je suis peiné de voir que la Ville soit incapable d’assurer un service de base aux citoyens », a-t-il déploré.