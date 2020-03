Une conseillère municipale refuse toujours de se prononcer sur la forme de la Terre

GATINEAU | La conseillère municipale de Gatineau qui avait fait la manchette l'an dernier après avoir mis en doute le fait que la Terre est ronde a évité de clarifier sa position, mardi, lors d'une entrevue accordée à TVA-Gatineau.

En février 2019, Nathalie Lemieux avait laissé entendre, sur sa page Facebook, qu'il est possible que la Terre soit plate et que des gens pourraient chercher à camoufler la vérité. «Qui a décidé que la Terre est ronde et pourquoi le croire lui», avait-elle écrit.

«Personnellement, je ne crois rien de ce que je regarde aux nouvelles et je fais toujours des recherches», avait-elle ajouté.

Treize mois plus tard, lors d'une première entrevue médiatique accordée depuis cet épisode, Nathalie Lemieux a évité de clarifier si elle penche pour la rotondité ou la platitude de la Terre.

«Ce que je crois, ça m'appartient à moi», a déclaré Mme Lemieux à TVA-Gatineau.

«Je pense que ce qui était important de comprendre dans cette intervention-là, c'est que les gens doivent commencer à se poser des vraies questions et à penser par eux-mêmes. Que la Terre soit ronde ou plate, ce n'était pas ça le but de mon intervention», a ajouté la conseillère du district de Touraine lorsqu'interrogée directement sur la forme de la Terre.

Cette dernière a aussi confié réfléchir à la possibilité de se présenter à la mairie de Gatineau, lors des élections municipales de 2021. «Il est encore tôt. Ça pourrait être intéressant de pouvoir penser que je pourrais devenir mairesse, parce que je pense qu'on est rendu à un temps où on est extrêmement divisé au conseil. Je pense que, si on avait une femme à la mairie, le fait de materner un peu, d'essayer d'unir, [...], je crois que ça pourrait faire du bien à Gatineau», a-t-elle déclaré.