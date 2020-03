Coronavirus: voici la chambre d’hôpital que vous ne voulez jamais occuper

L’étage K10 de l’Hôpital général juif sera l’épicentre montréalais du COVID-19, où les employés sont déjà sur le pied d’alerte pour accueillir les éventuels malades de façon hyper sécurisée.

Photo Pierre-Paul Poulin

« Notre hôpital se prépare depuis des années. On savait qu’un jour ou l’autre on serait confronté à un nouveau virus respiratoire », lance le Dr Yves Longtin, microbiologiste et infectiologue à l’Hôpital général juif.

Le 10e étage du pavillon K de l’hôpital a été bâti il y a quelques années pour affronter une pandémie à la suite du virus H1N1. Il dispose de 24 chambres individuelles à pression négative, spécialement conçues pour réduire au maximum les risques de contagion.

Photo Pierre-Paul Poulin

L’endroit a été désigné à Montréal pour tous les cas adultes nécessitant une hospitalisation.

Pour l’instant, une seule Québécoise a été déclarée positive au test du coronavirus. Elle a été confinée à la maison. Par contre, avec plus de 90 000 cas dans le monde dans une épidémie se propageant rapidement, le Dr Longtin estime qu’il est « probable » que la province soit touchée.

Affiches, vidéos, formation et simulation, les règles de sécurité sont martelées depuis des semaines au personnel, et l’hôpital se prépare au pire.

« Est-ce qu’on sera chanceux ? C’est possible. On l’espère », dit le Dr Longtin, qui a vu le SRAS disparaître en 2003 et éviter le Québec.

Tout cet équipement finira à la poubelle

Photos Pierre-Paul Poulin

Avant d’entrer dans la chambre d’un patient infecté par le COVID-19, tout employé doit enfiler une blouse, un masque N95, une visière et des gants. Tout est jetable après utilisation.

Les employés devront avoir les cheveux attachés, la barbe rasée et des chaussures fermées.

« Il va toujours y avoir une ombre derrière cette personne, soit une [deuxième] infirmière qui va s’assurer qu’il n’y a pas de contamination, et s’il y en a, qu’on [la] traite immédiatement », précise Lucie Tremblay, directrice des soins infirmiers.

Et pas besoin des scaphandres aperçus sur les photos provenant des hôpitaux chinois, assure le Dr Yves Longtin.

« Ce n’est pas la même réalité. En Chine, ce sont de grands dortoirs où ils peuvent hospitaliser des dizaines de malades. Tout l’environnement est considéré comme contaminé et ils peuvent demander à une infirmière ou un médecin d’y passer huit heures en ligne », dit-il.

Photo Pierre-Paul Poulin

Avec des chambres individuelles, « porter un équipement minimum est préférable », poursuit le microbiologiste et infectiologue.

L’hôpital assure qu’il ne manquera de rien. Des affiches au-dessus de chaque chambre rappellent au personnel quoi porter. Et des vidéos explicatives sont disponibles si un employé a un trou de mémoire à 2 h du matin.

Ce qui va se passer si vous êtes atteint

1. La première étape pour toute personne se croyant infectée par le COVID-19 est d’appeler le 811.

« Tous les établissements de santé sont prêts à accueillir des gens en consultation », affirme Lucie Tremblay, directrice des soins infirmiers.

2. Les malades ne seront transférés à l’Hôpital général juif que s’ils ont été déclarés positifs au test du coronavirus.

3. L’étage K10 ne sert pas à mettre en quarantaine, mais aux patients ayant besoin d’être hospitalisés. Les visites des proches seront interdites.

Ainsi, comme pour une grippe, des patients stables, capables de marcher ou s’alimenter, pourront rester à la maison.

« La grande majorité des cas confirmés n’aura pas besoin d’être hospitalisée », estime le Dr Yves Longtin.

Rien n’a été laissé au hasard. Ces dernières semaines, diverses simulations ont été faites avec le personnel infirmier et les ambulanciers pour déterminer le chemin le plus rapide vers une chambre du K10, et éviter toute contamination.

Pour les patients en détresse respiratoire, les soins intensifs de l’hôpital comptent aussi des chambres à pression négative et 53 respirateurs.