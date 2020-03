LESSARD, Abbé André



À la Résidence Cardinal Vachon de Québec, le 24 février 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Abbé André Lessard, fils de feu Thomas Lessard et de feu Félixine Gilbert. Il demeurait à Québec, autrefois de Saint-Joseph. L'abbé Lessard a été ordonné prêtre en juin 1951, a occupé maintes fonctions en différents lieux et a pris sa retraite en janvier 2016.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lajeudi le 5 mars de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h, en l'église de Saint-Joseph, vendredi, jour des funérailles à compter de 13h. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Nouvelle Vie inc. 775 avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce. Il était le frère de feu Hectorine (feu Roland Savoie), feu Antoine (feu Laurence Grondin), feu Marcel (feu Georgette Gilbert), feu Simone (feu Herman Nadeau), feu Monique (feu Henri-Louis Rancourt), feu Firmin (feu Isabelle Labbé), feu Damien (Jacqueline Doyon) et Marie-Rose (feu Rémi Giguère). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de la Résidence Cardinal Vachon de Québec et du Séminaire Rédemptoris Mater de Québec pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Saint-Joseph).