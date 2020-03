ISABELLE, L'abbé Onésime



À l'Hôtel-Dieu de Québec le 27 février 2020, est décédé à l'âge de 88 ans, l'abbé Onésime Isabelle. Il était le fils de feu Napoléon Isabelle et de feu Délina Fradette. Il demeurait aux Habitations "Vivre Chez Soi", St-Malo, Québec. Il a été ordonné prêtre le 31 mai 1958. Par la suite, il a été curé dans les paroisses de St-Lazarre de Bellechasse, St-Henri de Lévis, St-Pierre et Ste-Pétronille (Île d'Orléans), Laurierville et Inverness. La famille accueillera parents et amis pour recevoir vos témoignages de sympathiede 9h à 11hIl laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Jean-Paul (Lucille Hallé), feu Rose-Hélène, Gabrielle, Jeannette, Sr Marcelle, SCIM, feu Rose-Alma, Yolande et Claude (Fernande Guimond). Il laisse également dans le deuil ses confrères, neveux, nièces, parents et ami(s). La famille tient à remercier tout spécialement Mme Louisette Fortier pour son grand dévouement. Merci à Liliane et Lionel Fortier ainsi qu'aux parents, amis et résidents de l'Habitation "Vivre Chez Soi". Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec et tout spécialement le Dr Henri-Louis Bouchard. Nos plus sincères condoléances aux membres des familles éprouvées par le deuil. La direction des funérailles a été confiée au