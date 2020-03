LABBÉ, Germaine



Au CHSLD de Baie-Saint-Paul, le 27 février 2020, à l'âge de 91 ans et 4 mois, nous a quittés dame Germaine Labbé. Elle était l'épouse de feu monsieur Eustache Bouchard et elle demeurait à Saint-Urbain.et l'inhumation se fera à une date ultérieure. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis au funérarium de lavendredi, jour des funérailles, à compter de 12 h. Madame Germaine Labbé laisse dans le deuil ses enfants: Louise (feu Raynald Lavoie), Bernard, Hugues (Odette Fortin), Carl (Lise Chouinard); ses petits-enfants: Pascal, Myriam (Louis-Alexandre Vallée), Alexandre (Alyson Fortin), Simon (Marianne Lavoie); son arrière-petite-fille: Corinne; son frère: Charles-Ernest (Marcelle Ricard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard; sa filleule: Geneviève Belley, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Elle est allée rejoindre son époux: Eustache Bouchard; ses frères et sœurs: Patricia (feu Valère Pelletier), Marie- Paule (feu Aimée Bouchard), Gilberte (feu Paul Blais), Florès (feu Gérard Lavoie), Réjeanne (feu Georges-Émile Tremblay), Lucille (feu Jules-Aimée Larouche), Marguerite (Berchmans Belley), Fernand (feu Huguette Gauthier), Lionel (feu Thérèse Fortin), Raymond (feu Marguerite Halley). Un merci spécial au personnel du CHSLD de Baie-Saint-Paul, unité Ambroise- Fafard, et spécialement au Dre Marie-Christine Chevrette pour leur dévouement et l'aide apportée à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le fonds Général, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la