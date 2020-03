GRENIER, Donald



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 mars 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Donald Grenier, époux de dame Gaétane Gagnon. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi jour des funérailles de 11h à 13h30.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Daniel (Mireille Larivière), Eric (Nathalie Ratté), Jean-Sébastien (Sonia Neas) et Mélanie ; ses petits-enfants : Gabrielle Lefebvre, Guillaume et Maxime Grenier, Jérôme et Mathis Ratté-Grenier, Hubert Grenier ; ses arrière-petits-enfants : Florence et Alexandre ; ses frères et ses belles-sœurs : Claude (Lucie Couture) et André (Rolande Gagnon) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon : Jean-Marie, Denis (Charline Valcourt), Johanne (Jacques Huot) et Yvon (Sylvie Jacques), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3Tél. 418 683-8666