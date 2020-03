VERRET, Gabrielle Vézina



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 27 février 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Gabrielle Vézina, épouse de feu monsieur Fernand Verret, fille de feu madame Eugénie Verret et de feu monsieur Joseph Vézina. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses filles: Ginette (Denis René), Carole (Mario Auger) et Doris (Yves Jacques); ses petites-filles: Julie et Tania (Jonathan Dumaresq); ses arrière-petits-enfants: Derek, Loïk et Naomie; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital St-François d'Assise, département de gériatrie), téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.