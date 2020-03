RICHARD, Marcel



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 25 février 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Marcel Richard, époux de madame Aline Moreau. Fils de feu dame Irène Carlos et de feu monsieur Armand Richard, il demeurait à Cap-Saint-Ignace. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Jessy Paradis) et Lyne Richard (Pascal Turgeon); ses petits-enfants: Doriane Richard, Kym et Brayen St-Amant; sa belle-mère Denise Lacombe (feu Arthur Moreau). Il était le frère et le beau-frère de: Ginette (Pierre De Ladurantaye), feu Jovette (Robert Théberge), Diane (Jacques Simoneau) et Carmen (Clément Bernatchez); de la famille Moreau: Marcelle (Jean-Yves Gobeil), Richard, Jacques (Nathalie Tremblay), Rachel et Martin. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux médecins et aux membres du personnel de La Maison d'Hélène pour leur précieux soutien, leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350 Avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9, www.fondationhelenecaron.org. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 13h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.