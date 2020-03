LECOURS, Thérèse Bergeron



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 février 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Thérèse Bergeron, épouse de feu monsieur André Lecours. Elle était la fille de feu Ernest Bergeron et de feu Antoinette Côté. Elle demeurait à Laurier- Station. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Gérard (Alfredine Fortier), Henri, Florence (feu Jacques Rousseau), Benoit (Lise Bédard), Fernande (Maurice Charest), feu Marcel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lecours: Roland (feu Gaétane Lambert), feu Marcel (Laurette Lacasse), feu Lucille (feu Ernest Lacasse), feu Jean-Charles (feu Louise Guérard), Rock (Rolande Lacasse), Gabrielle, Simone (Rosaire Lemelin), Jean-Claude (Hélène Carrier), Noëlla (Louis Croteau), Rosanne; son copain Lionel Dostie; ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 6 mars 2020 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent sera traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Qc G6V 3Z1, site web: www.fhdl.ca ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc. Site web : www.cancer.ca.