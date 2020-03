NOLIN, Benoît



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec, le 25 février 2020, à l'âge de 77 ans est décédé monsieur Benoît Nolin. Il était le fils de feu monsieur René Nolin et de feu madame Estelle Paradis. Il laisse dans le deuil sa compagne : Christine Lainé; ses enfants : Stéphane, Patrick (Anne-Marie Gravel), Benoît-Luc et Maryse (Andrew Szelagiewicz) ; ses petits-enfants : Alexandra, Thomas, Rosalie, Luc, Elliot, Alicia, Olivia, Matthew et Élodie; ses sœurs et ses frères : Pierre (Cécile), Johanne (Pierre), François (Marie-Pierre) et Louise (Jean) ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au :le jeudi 5 mars de 17h à 20h et le vendredi 6 mars de 10h à 13h15.La famille souhaite remercier le personnel de l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec pour leur gentillesse et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec. (2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec G1V 0B8). Pour rendre hommage à monsieur Nolin, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.