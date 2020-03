Bataille autour du déneigement d’un chemin privé à Saint-Augustin

Des résidents de Saint-Augustin se disent victimes d’une «injustice» et demandent à la Ville d’assumer la facture du déneigement de leur chemin privé, en bordure du fleuve, le seul qui n’est pas entretenu cet hiver aux frais de la municipalité.

Plusieurs résidents du chemin de la Plage Saint-Laurent se sont pointés à l’hôtel de ville, mardi soir, pour dénoncer cette prétendue «iniquité». «Vous nous avez transféré la responsabilité de la sécurité de notre rue où tout le monde circule», a lancé Mireille Wagner au maire Sylvain Juneau.

«Nos gens ne sont pas en sécurité sur notre rue depuis ces changements-là. Ce sont des services publics normaux dans toute ville et on paie les mêmes taxes que tout le monde sur notre rue», a-t-elle plaidé, accusant par ailleurs la Ville de ne pas avoir dégagé les bornes-fontaines adéquatement cet hiver, une responsabilité qu’elle a conservé.

La Corporation des propriétaires de la plage Saint-Laurent, qui représente une centaine de résidences dont 67 sur le territoire de Saint-Augustin et quelques dizaines à Cap-Rouge, dit avoir payé 100 000 $ à la seule entreprise de déneigement qui lui a offert ses services.

«Je crois qu’au Québec et à Québec, devant le fleuve, le déneigement, c’est un service essentiel et si notre déneigeur qui est le seul soumissionnaire ne revient pas l’an prochain, la seule chose qu’il nous reste, c’est de s’acheter des motoneiges», a ironisé Martine Forand, la nouvelle présidente de la Corporation.

Accès restreint en été, déplore Juneau

La loi permet à une municipalité de payer pour l’entretien d’un chemin privé, si celui-ci est «ouvert au public», une condition qui est loin d’être respectée «en tout temps» sur le chemin de la plage Saint-Laurent contrairement aux autres rues privées, réplique le maire Sylvain Juneau. Un gardien de sécurité contrôle l’accès aux lieux le week-end durant la saison estivale.

«Je suis allé moi-même à la fin de l’été. J’ai stationné ma voiture en bordure de la rue puis il y a un citoyen qui m’a dit : Qu’est-ce que tu fais ici? Dégage. C’est privé ici», a raconté le maire, affirmant connaître plusieurs citoyens et cyclistes ayant été apostrophés de la sorte dans les dernières années.

Sur la page Facebook de la municipalité, des citoyens comme Marc Cantin avaient bien peu de sympathie pour les «richissimes propriétaires» de ce secteur de choix. «Si les résidents de la plage Saint-Laurent veulent se faire déneiger aux frais des contribuables, qu’ils laissent ces mêmes contribuables circuler sur cette plage», a-t-il rédigé.

Le beurre et l’argent du beurre

«Si on parle d’équité, l’équité est pour l’ensemble des gens de Saint-Augustin. Moi-même on m’a rapporté des situations où les gens se sont fait invectiver, a renchéri le conseiller Jean Simard. Vous avez un lieu exceptionnel. Pour ça, il y a un prix à payer. La plupart des gens tiennent à garder cette rue privée-là mais on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.»

Martine Forand répond que l’accès au chemin est ouvert à tous en tout temps sur le territoire de Saint-Augustin puisque le gardien de sécurité est posté à l’entrée du chemin à Cap-Rouge.

«Du côté de Québec, la Ville nous a écrit pour nous dire que c’est une excellente idée de mettre un gardien parce ce que notre rue est sinueuse, étroite et dangereuse (...) Je vais me battre pour les citoyens. C’est vraiment injuste la façon dont on est traités et ce n’est pas parce qu’on veut protéger nos enfants l’été, les samedis et dimanches puis seulement quand il fait beau, qu’on ne mérite pas d’être déneigés», a-t-elle exprimé.

Quant aux pancartes indiquant qu’il s’agit d’un «chemin privé» réservé aux résidents, elle affirme qu’elle ne peut les retirer, malgré la demande de la Ville, puisqu’il s’agit d’une exigence de leur assureur.

Sans rien promettre, les élus de Saint-Augustin ont néanmoins affirmé qu’ils pourraient «reconsidérer» leur décision s’ils constatent que la «libre circulation est possible» durant toute l’année. La Ville de Québec, de son côté, a cessé l’entretien de la portion de ce chemin sur son territoire en 2007.