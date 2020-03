Bébé brûlé par une friteuse: témoignage d’une experte en pédiatrie de maltraitance

SHAWINIGAN – Au procès d’Éric Michaud, accusé d’avoir trempé les mains d’un enfant de 15 mois dans une friteuse, un seul témoin a été entendu mercredi: la docteure Karine Pépin, une experte en pédiatrie de maltraitance, qui est revenu sur les blessures de la fillette.

Karine Pépin, qui a rencontré l’enfant en juillet 2017, a parlé des brûlures en spécifiant qu'elles avaient assurément été produites par une immersion des mains dans un liquide très chaud. Selon elle, les plaies de l'enfant ne correspondent pas à une brûlure par un liquide en mouvement, un robinet qui coule par exemple.

Selon la littérature médicale, il faut 10 minutes pour en arriver à de telles brûlures par immersion dans une eau à 49 degrés Celsius, alors qu'on arrive à un même résultat en moins de 10 secondes avec un liquide à 54 degrés.

Par contre, à 65 degrés, il ne faut qu'une fraction de seconde pour provoquer aussi importants dommages à des mains d'enfant, a expliqué l’experte.

La veille, Cynthia Dauphinais, la conjointe d’Éric Michaud, a raconté qu’elle avait trouvé l’enfant en pleurs dans le bain, le soir du 29 juillet 2017. L’enfant portait encore sa couche et avait les cheveux humides. Elle aurait pris la fillette dans ses bras et l’aurait enroulé dans une serviette. Ce n’est que quelques secondes plus tard qu’elle aurait aperçu les mains de l’enfant gravement brûlées.

Jeudi, la défense poursuivra le contre-interrogatoire de Cynthia Dauphinais, qui fait face à une accusation de complicité après le fait. Après, ce sera à son tour de faire entendre ses témoins.

Par ailleurs, le juge Étienne Parent a ordonné la levée d'un scellé sur l’enregistrement de l'appel d’urgence. Il a rendu sa décision en ouverture de journée mercredi, au palais de justice de Shawinigan, concernant cette requête déposée par les avocats de TVA Nouvelles.

La défense s'était opposée à cette demande parce qu'elle craignait qu'on puisse dévoiler l’identité de l'enfant. Il faut dire qu'on entend à quelques reprises le prénom de l'enfant. Or, la loi interdit aux médias d'identifier une victime mineure.

Le juge a malgré tout levé le scellé, ce qui permet de rendre public le contenu de cet appel, en coupant les extraits qui pourraient permettre d'identifier la fillette.

Dans l’enregistrement de l’appel au 911 datant du 27 juillet 2017, on entend la conjointe d’Éric Michaud, Cynthia Dauphinais, en panique, réclamer une ambulance parce qu'un bébé de 15 mois a les mains brûlées, que des lambeaux de peau s'en détachent.

On entend du même coup les hurlements de douleur de l’enfant.

L'accusé Éric Michaud prend également le combiné pour exiger l'arrivée immédiate d'une ambulance, sur un ton agressif, allant jusqu'à raccrocher la ligne au nez de la préposée du 911.