Bernie comme en 2016?

Au sein du Parti démocrate, Bernie Sanders est un corps étranger. Pour ceux qui en doutaient encore, c’est particulièrement évident depuis hier.

Vieux routier de la politique américaine, Bernie n’est jamais parvenu à faire sa niche chez les démocrates et il siège toujours comme indépendant. Plutôt solitaire et un brin dogmatique, il est malgré tout parvenu à galvaniser une génération d’électeurs plus progressistes et la force de son mouvement a forcé la main du Parti démocrate. Si on ne croit pas que les promesses du sénateur du Vermont soient réalistes, on espère intégrer la manne de nouveaux électeurs qui s’intéressent à la politique en raison de l’appel de Bernie.

Ce n’est pas d’hier que les deux grands partis récupèrent des mouvements pour élargir leur base, mais la greffe n’est pas toujours réussie. La campagne 2016 a révélé à quel point l’establishment du parti et les stratèges voulaient à tout prix éviter une victoire de Bernie Sanders. Ce dernier ne s’était rallié à la gagnante qu’au dernier moment et sans grand enthousiasme. Nous savons aussi que des partisans déçus de la défaite de Sanders ont préféré s’abstenir lors de la présidentielle plutôt que de favoriser Hillary Clinton.

Risque-t-on d’assister au même scénario cette année? Il est évident que, pour expliquer les 10 victoires de Joe Biden hier soir, il faut regarder du côté des autres candidats plus modérés. Les Steyer, Buttigieg et Klobuchar ont su abandonner au bon moment pour éviter un fractionnement du vote. Le retrait de Bloomberg, plus tôt aujourd’hui, ne peut que favoriser la candidature de l’ancien président. Le message est direct: tous contre Bernie.

Ne parions pas tout de suite sur la défaite de Sanders, mais un tel scénario est désormais envisageable avant la convention du mois d’août. Biden voit disparaître des adversaires, les contributions financières reprennent et il cumule de plus en plus d’appuis chez les hommes et les femmes politiques démocrates. Il est, dans un temps record, redevenu le favori.

Il est bien légitime de s’interroger sur l’état d’esprit de Bernie Sanders et de ses partisans. Si Sanders a affirmé qu’il se rangerait derrière le vainqueur, rien ne dit qu’il le fera avec son énergie caractéristique ou qu’il parviendra à convaincre ses partisans de se joindre à lui. Un peu comme les partisans de Trump ne se soumettent qu’à lui, les partisans les plus passionnés de Bernie pourraient bien décrocher.

Si Bernie Sanders pouvait légitimement remettre en question les règles du jeu en 2016, prétextant qu’elles lui étaient défavorables, il ne peut invoquer cet argument cette année. Il connaissait les règles dès le départ et il a même contribué à en modifier plusieurs. Il jouit donc des mêmes conditions que les autres et je rappelle qu’il y a eu jusqu’à 25 candidats. Crier au complot maintenant n’est ni crédible ni fondé.

Mais les modérés ne se sont-ils pas ligués contre Bernie pour lui barrer la route? Oui, mais ce choix est légitime. On devrait même y voir une conviction sincère que le programme de Bernie n’est pas réaliste sur le plan financier et que, s’il devenait président, il peinerait à trouver des appuis au Congrès pour mettre en place sa «révolution». Le parcours des primaires et des caucus sert justement à établir les priorités et à reconnaître celui ou celle qui portera le meilleur message dans l’ensemble de la population.

Bernie Sanders a donc peut-être l’impression d’être une fois de plus la victime d’un système figé, mais, s’il est battu, il l’aura été à la régulière et il devra même faire son mea-culpa. Depuis le début des primaires et caucus, il a une fois de plus démontré sa capacité à rallier les jeunes et, dans une moindre mesure, les hispanophones, mais il a bien peu élargi ses appuis depuis 2016. Il n’y a pas de complot ici, simplement la limite évidente de son message.

Pour atténuer la portée de leurs divisions, les démocrates devraient espérer qu’on détermine un gagnant avant la convention. Si c’est Biden qui l’emporte, on devra alors espérer que les progressistes aient suffisamment de temps pour panser leurs plaies et qu’ils appuient le gagnant le moment venu.