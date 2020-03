DODDRIGDE, Nancy Dawson



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 28 février 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Nancy Dawson, épouse de feu monsieur Elwin Russel Doddridge. Elle était la fille de feu dame Emma Billingsley et de feu monsieur Archibald Dawson. Elle demeurait à Québec.Elle a été confié à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.et de là au cimetière de l'église. La famille recevra les condoléances à l'église, une heure avant la cérémonie, soit de 10h à 11h. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jayne (Jacques Perreault), Glen (June Larkin); ses petits-enfants : Emma, Elliot, Brodie, Kailyn; ses sœurs: feu Muriel Dawson, feu Zeta (Everett Matthews); son frère feu James Dawson (Elizabeth); ses beaux-frères de la famille Doddridge: feu Donald (Rita Schroder), feu Clifford, feu Kenneth (Helen Adam), feu Elizabeth McCune, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de St-Brigid's Home pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's Home (regroupées. depuis 2007),1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec (Qc), G1S 2M4, tél.: 418 684-2260.