Cirque du Soleil : le chapiteau bientôt prêt à recevoir «Sous un même ciel»

MONTRÉAL – Signe que le soir de la première approche, le grand chapiteau du Cirque du Soleil commence à se dresser dans le Vieux-Port de Montréal en vue de la série de représentations du nouveau spectacle «Sous un même ciel».

Les ouvriers étaient à l’œuvre pour ériger l’immense tente sous l’œil attentif des photographes, mercredi après-midi.

«Sous un même ciel», production écrite et mise en scène par l’artiste multidisciplinaire et scénographe londonienne Es Devlin, sera présentée à compter du 23 avril. Des supplémentaires viennent d’être ajoutées, du 24 juin au 16 août prochain. C’est donc dire que «Sous un même ciel» passera presque tout l’été dans la métropole.

«Sous un même ciel» mettra en relief le lien entre l’humain et l’animal et, à travers des acrobaties impressionnantes, un décor aux couleurs vives et une trame sonore qu’on promet saisissante, explorera des questions fondamentales sur l’identité, la quête de sens et l’espoir d’un futur meilleur.

Les billets pour les représentations de «Sous un même ciel» sont en vente au cirquedusoleil.com/fr/sous-un-meme-ciel.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Le chapiteau en quelques faits saillants