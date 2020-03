Coronavirus : «on ne peut pas commencer à bannir tout le monde», tranche Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau refuse catégoriquement de restreindre l'accès au pays des personnes qui proviennent de pays touchés par le coronavirus.

« On ne peut pas commencer à bannir tout le monde. On a besoin de prendre des précautions responsables de façon individuelle et en tant que communauté », a affirmé Justin Trudeau, en marge d'une visite de La Compagnie Électrique Lion, à Saint-Jérôme, mercredi matin.

Alors que l’Italie vient d’annoncer la fermeture de ses écoles jusqu’à la mi-mars, Justin Trudeau a mis en garde contre ceux qui voudraient fermer leurs frontières à tout prix pour faire face à l’épidémie de coronavirus.

« Il y a des informations qui circulent qui sont erronées. La meilleure façon de savoir la façon de se protéger sa famille et sa communauté est de suivre les instructions de Santé Canada », a insisté le premier ministre.

« Craintes compréhensibles»

Mercredi, le premier ministre a voulu se faire rassurant quand Le Journal lui a fait part des craintes d'entreprises québécoises qui interdisent l’accès à leur bureau de personnes qui ont visité des pays touchés par le coronavirus.

« Il y a énormément de craintes que les Canadiens ont et qui sont compréhensibles », a-t-il reconnu. Il a cependant insisté sur l'importance de bien s'informer auprès des autorités pour prendre les bonnes décisions.

