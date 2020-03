Fermeture des écoles en Italie : décision «dans les prochaines heures»

Une décision finale sur la fermeture de toutes les écoles et universités d’Italie sera prise « dans les prochaines heures », a déclaré mercredi la ministre de l’Éducation Lucia Azzolina, peu après que plusieurs agences italiennes eurent annoncé que la décision avait été déjà prise.

« Aucune décision sur la fermeture des écoles n’a été prise, nous avons demandé un avis plus approfondi au comité technico-scientifique (conseillant le gouvernement, ndlr), la décision sera prise dans les prochaines heures », a précisé à la presse la ministre, qui est sortie momentanément du conseil des ministres à Rome pour apporter ces précisions.

Selon le quotidien de référence Il Corriere della Sera, la décision de fermer écoles et universités à partir de jeudi et jusqu’à mi-mars « a déjà été prise, mais ne sera annoncée qu’après le dernier feu vert du comité scientifique ».

Le conseil des ministres de mercredi, toujours en cours, est entièrement dédié à l’adoption de nouvelles mesures pour endiguer le coronavirus, alors que l’Italie est le troisième pays le plus touché au monde après la Chine et la Corée du Sud: 79 personnes contaminées sont mortes dans le pays, qui compte au total 2.502 cas, selon un décompte publié mardi.

Ces mesures, valables pour un mois, devraient concerner cette fois-ci tout le territoire national, et non plus une zone limitée dans le Nord du pays, où sont concentrés l’essentiel des cas.

Selon les médias, le projet de décret recommande de respecter une distance de sécurité entre les personnes, d’éviter poignées de mains et bises, et de jouer les matches de foot à huis clos. Il prévoit aussi d’éviter au maximum rassemblements et foules.

Il sera conseillé à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans de rester chez elles et de ne pas fréquenter de lieux publics. Ce conseil est étendu aux personnes de plus de 65 ans présentant des pathologies susceptibles de s’aggraver au contact du coronavirus.

L’essentiel des cas mortels italiens étaient des personnes âgées (en moyenne des octogénaires et nonagénaires) ou atteintes de pathologies antérieures.

Les salons, conférences et congrès devaient être reportés, en particulier dans le secteur de la santé, de manière à libérer au maximum le personnel sanitaire.

Outre la distance de sécurité d’un mètre à respecter entre les personnes, il sera recommandé d’ » éternuer et tousser dans un mouchoir en évitant le contact des mains avec les sécrétions respiratoires » et d’ » éviter les échanges de bouteilles et verres, en particulier durant les activités sportives ».

L’économie italienne, déjà anémique, est affectée par l’épidémie, en particulier le secteur du tourisme qui représente 13 % du PIB. L’association professionnelle Confturismo-Confcommercio (tourisme et commerce) prévoit ainsi 31,6 millions de touristes en moins pour la période allant du 1er mars au 31 mai, soit une perte de 7,4 milliards d’euros.

Selon la ministre de l’Education, le conseil des ministres a également « discuté de mesures économiques, qui sont une chose nous tient très très à coeur ».