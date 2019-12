De l’émission au salon : faire le tour de la télé

En collaboration avec



Téléphones intelligents, haut-parleurs, montres... Le tout connecté s’invite dans tous les appareils, particulièrement à l’écran de notre téléviseur. En matière de divertissement maison, l’évolution de la télé a transformé notre regard. Côté contenu, nos émissions préférées sont aujourd’hui accessibles partout, et en tout temps. Comment fonctionne ce tour d’adresse?



Dans la boîte à magie

Ancienne ou récente, à écran rond ou plat, la télévision répond au même principe de base : les images et les sons proviennent d’un signal. En gros, un émetteur transmet les émissions sous forme d’ondes codées, puis les achemine vers un téléviseur, qui les décode. Les chaînes câblées et les consoles de jeu vidéo recourent à une approche similaire, sauf que le signal est généralement transmis par câble plutôt que par ondes. Au passage, le Wi-Fi et le Bluetooth nous permettent de couper plusieurs fils.



Cette aventure, de l’émission au salon, a longtemps été un fleuve tranquille à sens unique. Passifs sur le sofa, on se contentait de recevoir un flux de données. Connectée, la télé actuelle est devenue bidirectionnelle : on reçoit et on envoie. Grâce à cette technologie à double sens, on passe de l’état de simple téléspectateur au rôle plus dynamique d’acteur. Nous voici désormais en contrôle, prêt à interagir avec une bibliothèque infinie de contenus, à portée de main – et même, avec certaines télécommandes, à portée de voix!



La télé prend notre commande

Autrefois traitées par la télé, les opérations reposent désormais sur les superpouvoirs des serveurs, là où l’on retrouve ces données, stockées, transmises et prêtes à répondre en temps réel à nos demandes et interactions.



C’est ce qui nous permet, entre autres, d’enregistrer ou de commander nos films ou nos émissions, que ce soit sur un écran classique, ou celui d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone. Ainsi, la télé nous suit partout!



Le rôle et les fonctionnalités de la télécommande évoluent aussi. Des exemples? On peut télécharger l’application de la marque du téléviseur sur notre téléphone ou notre tablette, et ainsi convertir l’application en télécommande. La navigation est parfois plus facile, ou rapide, par exemple au moment d’entrer le nom d’une émission. Encore mieux : les télécommandes vocales nous permettent de changer de chaîne, de régler le volume ou de demander un titre – y compris celui d’une chanson –, simplement en élevant la voix.

Une belle connexion entre nous

Parce que la communication est à la base de toute bonne relation, l’histoire d’amour avec la télé n’est pas près de s’éteindre. Au contraire : rehaussée par des fonctionnalités comme les services numériques, des terminaux et des enregistreurs (à distance!) toujours plus évolués, ainsi que par la télé 3D, les chaînes HD, les services de contenus sur demande et les barres de son haut de gamme, l’expérience télévisuelle continue de nous transporter, avec toujours plus de souplesse et de possibilités, donc de plaisirs.



Il s’agit de commander le contenu souhaité, pour se divertir ou s’informer, en savourant l’univers qui s’anime devant nous!