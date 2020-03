Douche froide sur les patineurs canadiens

(Sportcom) – L’annulation des Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste en a secoué plus d’un chez les Québécois qui devaient se rendre à Séoul en mars. Cette annonce décevante a confirmé les craintes des dernières semaines.

Avec le COVID-19 continuant de se propager à l’échelle planétaire, les autorités de la capitale sud-coréenne ont forcé la fermeture de la patinoire de Mokdong au cours des derniers jours et ont biffé toutes les compétitions prévues au calendrier. Si l’événement est repris, rien ne sera fait avant la mi-octobre.

«C’était les rumeurs qui couraient depuis notre retour d’Europe et on suivait de très près comment le coronavirus se développait dans le monde. On attendait juste la confirmation, a partagé Charles Hamelin. On savait déjà ce qui allait se dire et que notre saison était terminée.»

Après la dernière Coupe du monde de la saison présentée à Dordrecht aux Pays-Bas, les patineurs canadiens s’entraînaient sans savoir s’ils allaient bel et bien participer aux Mondiaux.

«On était tous en mode attente. On patinait, mais on ne savait pas trop pourquoi on le faisait. C’était une drôle de sensation. On le faisait quand même parce qu’il y avait encore des chances que la compétition ait lieu», a expliqué Hamelin.

Le quintuple médaillé olympique s’est dit frustré, mais croit que la nouvelle est pire pour les athlètes ayant moins d’expérience sur les patinoires internationales.

«J’ai 16 Championnats du monde derrière la cravate, je sais ce que c’est et j’en ai même déjà gagnés. J'ai eu la chance de connaître ce sentiment-là. C’est une situation hors de notre contrôle et elle est plus difficile à digérer pour les jeunes athlètes qui veulent montrer leur savoir-faire au monde entier.»

Soulagement et motivation

Dubois est soulagé de ne plus avoir à se questionner sur la tenue des Mondiaux.

«Je suis content qu’on ne les repousse pas de seulement quelques semaines. Ç’a aurait été difficile mentalement de s’entraîner et d’être à notre meilleur tout en suivant le développement du coronavirus», a mentionné celui qui a remporté quatre médailles individuelles cette année.

Le report des championnats deviendra même une source de motivation pour Dubois au cours de l’été. «J’ai tellement de choses à améliorer que l’annonce ne m’a pas dérangé. Je sens que je vais dans la bonne direction, ça me motive et j’aurai juste plus de temps pour me préparer.»

Hamelin retient aussi du positif malgré tout. «J’ai commencé la saison avec des blessures et je faisais de mieux en mieux au fil du temps. Ce sera à moi de reprendre l’action avec le niveau où j’étais en terminant l’année.»

L’équipe nationale s’entraîne pour une dernière semaine à l’aréna Maurice-Richard afin de préparer les athlètes qui participeront à la dernière Coupe Canada à Calgary ce week-end. L’événement sert de sélection nationale afin de classer certains patineurs au niveau canadien.