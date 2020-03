Élizabeth Giguère pense à l’équipe avant les honneurs

En lice pour graver son nom sur le prestigieux trophée Patty Kazmaier, remis à la meilleure joueuse du circuit de hockey universitaire américain (NCAA), Élizabeth Giguère n’a pas l’intention de jouer aux touristes en marge du gala prévu le samedi 21 mars, à Boston.

La gagnante sera connue lors du week-end du Frozen Four qui regroupe les quatre meilleures équipes des séries de la NCAA. Les demi-finales auront lieu le vendredi alors que la grande finale sera présentée au lendemain de la cérémonie.

Giguère, qui figure parmi les trois finalistes au titre de joueuse par excellence, compte bien se rendre à Boston en compagnie de l’ensemble de ses coéquipières des Golden Knights de Clarkson pour participer à l’étape ultime du championnat national et non pas simplement pour défiler sur le tapis rouge.

« C’est un honneur, je ne m’y attendais pas vraiment. Les personnes autour de moi venaient me voir pour me dire que j’allais être dans le top 3, mais je n’y pensais pas trop. Je répondais toujours “on verra”. Honnêtement, je me concentre plus sur les séries présentement.

« Comme la cérémonie aura lieu pendant le Frozen Four, je veux aussi que mon équipe y soit. Je n’ai pas accompli mon travail toute seule et ce serait le fun que mon équipe soit là pour participer au grand championnat », a déclaré l’attaquante de 22 ans en entrevue téléphonique avec Le Journal.

La Québécoise avait d’ailleurs offert un deuxième titre d’affilée à l’Université Clarkson en 2018 en inscrivant le but gagnant en prolongation contre les Raiders de Colgate à Minneapolis, au Minnesota. Son équipe jouera contre Princeton samedi en demi-finales de conférence.

Meilleure en défensive

À sa troisième saison avec Clarkson, Giguère a continué de démontrer toute l’étendue de son talent, finissant au deuxième rang des pointeuses de la NCAA grâce à 36 buts, un sommet, et 29 mentions d’aide, pour 65 points.

Si ses habiletés offensives n’ont jamais fait de doute, l’ancienne des Titans de Limoilou estime avoir ajouté d’autres cordes à son arc depuis qu’elle s’est installée sur le petit campus de Potsdam, dans l’État de New York. Son jeu défensif la rend particulièrement fière.

« C’était une chose sur laquelle on s’attardait moins au cégep. Puisqu’on était tellement bonnes à Limoilou, on ne passait pas beaucoup de temps dans notre zone et je ne pratiquais pas cet aspect beaucoup. En m’améliorant défensivement, ça m’a permis d’avoir de meilleures chances pour marquer avec les revirements qu’on crée. J’ai gagné en confiance et ça m’a aidée », a révélé la patineuse de Saint-Émile, qui est aussi utilisée en désavantage numérique.

Active dans son milieu

En plus d’exceller sur la patinoire, Giguère redonne aux résidents de la localité d’environ 15 000 âmes en s’impliquant auprès des jeunes de l’école primaire.

« On nous demande parfois d’aller patiner avec une classe de 3e année, par exemple, et on est quatre, cinq filles à y aller si on n’a pas de cours. On va jouer avec eux lors de journées de sports. Des parents nous disent qu’on est la joueuse préférée de leur enfant, c’est le fun à entendre et tu veux juste les aider », a expliqué celle qui partage le vestiaire des Golden Knights avec deux autres Québécoises – Gabrielle David et Marie-Pier Coulombe.

Alina Muller (Northeastern) et Abby Roque (Wisconsin) sont les autres finalistes au trophée Patty Kazmaier.

Encore boudée, elle garde la tête haute

Boudée une fois de plus par Hockey Canada cette saison, Élizabeth Giguère a bon espoir de recevoir l’appel tant attendu de la part de ses dirigeants avant longtemps.

Giguère ne faisait ni partie des 47 joueuses invitées au camp d’évaluation en septembre ni de la série de matchs hors-concours contre les États-Unis. L’alignement de la formation canadienne compte pourtant sur quelques filles évoluant dans la NCAA. Croit-elle que sa récente nomination l’aidera ?

« Je ne sais pas. J’ai l’impression que mon entourage est plus fâché de la situation. Je continue à faire ce que je dois faire. Quand ils ne m’ont pas choisie, je me suis dit que j’allais m’amuser ici et donner ce que j’ai.

« Un jour, quand j’aurai ma chance, je vais montrer ce dont je suis capable. J’espère avoir une invitation cette année ou l’an prochain. Je crois que je vais l’avoir, mais que je l’aille ou non, je vais continuer à travailler fort », a mentionné celle qui rêve de représenter son pays aux Jeux de Pékin en 2022.

Visibilité unique

Par ailleurs, Giguère a applaudi l’initiative de la Ligue nationale de hockey d’inviter quelques-unes des meilleures joueuses de l’équipe canadienne et américaine dans le cadre du week-end des étoiles en janvier dernier pour une partie amicale à trois contre trois. L’événement servait à promouvoir le hockey féminin dans le contexte où la Ligue canadienne a fermé ses portes à la fin de la saison 2018-2019.

« On l’a toutes regardé. Ç’a donné une belle visibilité et j’espère qu’ils vont continuer à le faire », a émis Giguère, qui terminera son parcours universitaire d’ici le printemps 2021.