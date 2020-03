Émile Loranger va poursuivre les conseillers Pageau et Guérard en diffamation

Émile Loranger met sa menace à exécution. Il a mandaté un avocat, aux frais de la Ville de L’Ancienne-Lorette, pour poursuivre en diffamation ses opposants Gaétan Pageau et Charles Guérard à la suite de leurs déclarations sur le départ controversé du greffier de la municipalité.

Lors d’une séance extraordinaire, en fin de journée mercredi, le conseil municipal a adopté une résolution pour confier un mandat au bureau de Me Jean-François Bertrand afin qu’il engage des «procédures à l’endroit de messieurs Pageau et Guérard».

«Comme votre proposition me cible directement, je vais m’abstenir de voter et de participer à ce débat-là. Je réserve mes commentaires pour plus tard», a réagi le conseiller Gaétan Pageau, un adversaire notoire du maire Loranger.

Le 18 février dernier, le conseil avait adopté une résolution prévoyant le versement d’une indemnité de départ à Me Claude Deschênes, qui était à l’emploi de la municipalité depuis 2005. Le maire Loranger avait alors expliqué que Me Deschênes quittait son emploi de son propre chef parce qu’il n’était «plus heureux», assurant qu’il n’avait subi aucune pression.

Me Deschênes agissait comme une courroie de transmission auprès de la Commission municipale du Québec qui mène présentement deux enquêtes au sujet des agissements du maire Loranger.

Un «congédiement déguisé»?

Messieurs Pageau et Guérard avaient toutefois avancé, en séance publique et devant les caméras par la suite, que le départ du greffier s’apparentait à un «congédiement déguisé» et découlait de menaces de suspension qu’il aurait reçues de la part du maire. Ils disaient alors s’appuyer sur des confidences de Me Deschênes,

Émile Loranger avait totalement nié ces allégations, laissant déjà la porte ouverte à une poursuite en diffamation il y a deux semaines. «Si on m’accuse d’avoir empêcher le greffier de faire sa job, d’avoir voulu le museler, je m’excuse mais ce n’est pas vrai», avait-il lâché. Aujourd’hui, il a dit vouloir «corriger le tir» et a déploré les «déclarations malencontreuses» de ses opposants.

Un citoyen, présent dans la salle, a dit ne pas comprendre pourquoi cette démarche-là devrait être payée par les contribuables. «C’est prévu par la loi», s’est contenté de répondre le maire, refusant de s’épancher davantage sur le sujet.