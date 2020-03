Enrique Iglesias et Ricky Martin au Centre Bell en octobre

MONTRÉAL | Il fera chaud au Centre Bell le samedi 10 octobre prochain : les deux stars de la musique latine Enrique Iglesias et Ricky Martin s’arrêteront à Montréal dans la foulée de leur tournée conjointe, qui s’amorcera le 5 septembre, à Phoenix.

Ce sera la première fois que les deux icônes, qui furent particulièrement populaires à la fin des années 90, offriront des concerts ensemble. Leurs grands succès respectifs seront bien sûr au rendez-vous. Pensons aux titres «Bailando», «Hero» et «Escape» pour Enrique Iglesias, et «Livin’ La Vida Loca», «She Bangs» et «The Cup of Life» pour Ricky Martin. Les deux chanteurs doivent lancer de nouveaux albums plus tard cette année.

Sebastian Yatra, nommé aux Grammy et visage en vogue de la musique latine, se joindra à eux à titre d’invité spécial.

La tournée des arénas d’Iglesias et Martin passera par Houston, Los Angeles, Toronto, New York, Miami et plusieurs autres villes, avant de se conclure le 30 octobre, à Atlanta.

Les billets, incluant ceux pour la prestation au Centre Bell, seront en vente le jeudi 12 mars, à 10 h, au evenko.ca.