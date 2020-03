Joshua Jones : avec l’équipe canadienne junior à 15 ans

MONTRÉAL - Âgé de seulement 15 ans, le Québécois Joshua Jones entend profiter du camp d’entraînement de l’équipe canadienne junior, dans les prochains jours en Floride, pour faire son propre nom.

L’athlète de Blainville est le plus jeune parmi la trentaine de joueurs invités à St. Petersburg.

«J’étais tellement surpris et content. Je ne m’attendais vraiment pas à me retrouver aussi jeune sur l’équipe canadienne», a avoué Jones, en se rappelant du jour où il a appris sa sélection, l’automne dernier.

Jones, qui fait partie du programme québécois de l’ABC, est le fils de Mélissa Vaillancourt. Son père Andruw est par ailleurs une ancienne vedette du baseball majeur qui a notamment fait la pluie et le beau temps dans l’uniforme des Braves d’Atlanta pendant une décennie, de 1996 à 2007. Le célèbre voltigeur, auteur de 51 circuits en 2005, a ensuite porté les couleurs des Dodgers de Los Angeles, des Rangers du Texas, des White Sox de Chicago et des Yankees de New York.

«J’essaie de faire mon propre nom. Je ne veux pas me dissocier de mon père, mais je veux que le monde commence à parler de moi comme Joshua Jones et moins comme le fils d’Andruw, a indiqué le jeune Québécois, qui conserve une bonne relation avec son paternel vivant dans la région d’Atlanta. Ça reste que d’avoir un père comme lui, ça va toujours m’aider. Il y a la génétique, c’est sûr, et ça peut ouvrir des portes, mais je dois d’abord toujours travailler fort pour atteindre mes objectifs.»

Un adulte dans un corps de jeune

Maxime Hockhoussen, entraîneur-chef à l’ABC, ne tarit pas d’éloges à l’endroit de Jones.

«L’éthique de travail de Joshua est impeccable et quand tu lui parles, tu as l’impression de t’adresser à un adulte, a qualifié Hockhoussen. C’est un adulte dans un corps d’un jeune de 15 ans. Il est mature, réfléchi. Il a un objectif en tête et fait tout pour l’atteindre.»

Après avoir pris part à une journée de démonstration devant quelques recruteurs du baseball majeur, la semaine dernière au Centre Claude-Robillard, Jones a maintenant la chance de faire ses preuves avec l’équipe canadienne. En Floride, du 5 au 15 mars, la formation junior s’entraînera en matinée et disputera des matchs contre des clubs professionnels en après-midi. Une partie préparatoire est notamment prévue face aux Blue Jays de Toronto, le jeudi 12 mars, au TD Ballpark, à Dunedin.

«Je suis encore très jeune, a plaidé Jones, qui profite de chaque expérience sans s’imposer un stress inutile. Ce ne sont pas encore des années critiques pour moi afin de savoir si je passe chez les professionnels ou si je vais dans une université américaine. J’essaie juste d’aller là et de montrer ce que je suis capable de faire en me donnant à 100 %. Il ne faut pas non plus essayer de trop en faire, sinon ça peut jouer contre toi.»

«Ce qui est bien pour les recruteurs, c’est qu’à chaque fois qu’ils ont la chance de voir Joshua, il ne cesse de s’améliorer, a pour sa part vanté Hockhoussen. C’est exceptionnel et c’est facile de travailler avec lui. Tout le mérite lui revient, car il est tellement brillant.»

- Entre deux entraînements de baseball, Joshua Jones fréquente l’école secondaire Saint-Gabriel, à Sainte-Thérèse. Une partie du camp de l’équipe nationale junior, en Floride, a lieu pendant la semaine de relâche. Cela lui fera sans doute de très beaux souvenirs à raconter à ses camarades de classe.

Une invitation bien méritée

Photo Agence QMI, Joël Lemay

MONTRÉAL - Quand l’entraîneur-chef Greg Hamilton a pris la décision d’inviter Joshua Jones à se joindre à l’équipe nationale junior malgré ses 15 ans, c’était en raison de son profil exceptionnel et non pas parce qu’il est le fils d’Andruw.

«Les accomplissements de son père dans ce sport parlent d’eux-mêmes, il était un joueur fantastique. C’est quelque chose qu’on respecte. Mais dans ce cas-ci, ça demeure Joshua Jones qu’on évalue et il a obtenu son invitation en raison de ses propres mérites», a tranché Hamilton, rencontré la semaine dernière durant son passage à Montréal pour visiter les jeunes du programme de l’ABC.

«Joshua est très jeune, nous serons donc prudents et patients avec lui, mais nous voulons aussi lui donner l’opportunité d’améliorer son jeu, a ajouté l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne. Il a de beaux défis devant lui, mais il a certainement les outils et le potentiel d’apprendre en participant aux activités du club.»

Environnement formateur

Au camp qui s’amorce cette semaine à St. Petersburg, en Floride, le jeune Jones aura notamment l’occasion de se mesurer à des joueurs professionnels.

«Il a les qualités pour grandir et prendre de la maturité en se retrouvant dans un tel environnement», a évalué Hamilton.

Jones, qui évolue surtout comme voltigeur de droite, n’est pas le seul Québécois avec l’équipe canadienne junior. Cédric De Grandpré (18 ans), Alexis Gravel (16 ans), Simon Lusignan (16 ans) et Émilien Pitre (17 ans) ont également l’occasion de se faire valoir en Floride.