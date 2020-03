La girafe du zoo de Falardeau est morte il y a un an

SAGUENAY | Scott, la girafe du Zoo de Falardeau au Saguenay, est morte il y a un an, possiblement des suites d'une maladie génétique, a appris TVA Nouvelles.

La mystérieuse disparition de Scott, qui est arrivé au zoo en novembre 2016, a suscité de nombreuses questions depuis que les propriétaires du zoo sont la cible d'allégations de cruauté animale.

Or, les résultats de la nécropsie réalisée au Laboratoire de santé animale de Saint-Hyacinthe quatre jours après la mort de Scott, survenue le 10 mars 2019, montre que la girafe souffrait d'une maladie, apprend-on dans des documents obtenus par TVA Nouvelles.

On note dans le rapport que la girafe avait cessé de manger du foin et qu'elle consommait uniquement de la moulée depuis trois à quatre jours lorsqu'elle s'est effondrée subitement.

La vétérinaire pathologiste a conclu que Scott souffrait possiblement de cardiomyopathie hypertrophique, une forme de maladie génétique qui s'attaque au coeur. Elle a aussi diagnostiqué une pneumonie et a spécifié dans son rapport qu'«il est difficile de déterminer la cause de la mort» puisqu'elle n'était pas en mesure de comparer le cœur de Scott avec un autre coeur de girafe.

L'animal était âgé de 7 ans.

L'avocat du zoo a été bombardé de questions sur le sort de la girafe au cours des derniers jours. Ses clients l'autorisent aujourd'hui à donner leur version des faits.

«Il n'y a pas, au niveau de la cause de la mort, de maltraitance, de malnutrition ou de malveillance envers l'animal, a indiqué l'avocat du Zoo de Falardeau, Me Dominic Bouchard. Ça aurait été stupide de la part des propriétaires de ne pas lui donner des bons soins sachant qu'ils l'ont payé 75 000 $.»

«Les propriétaires étaient atterrés quand c'est arrivé, a précisé Me Bouchard. Ils ont avisé les autorités du ministère de la Faune et ont envoyé immédiatement les organes pour nécropsie pour essayer de comprendre les causes de la mort. Ils ont vu que c'était une mort naturelle et qu'ils n'avaient rien à se reprocher.»

Le registre des animaux du Zoo que les médias sont en mesure de consulter indique pourtant que Scott a été échangé pour la reproduction.

«Les propriétaires souhaitaient effectivement l'envoyer à l'extérieur pour la reproduction, mais les plans ont été stoppés par le décès de Scott, a expliqué l'avocat du Zoo. On avait donc cette prédiction-là qui avait été inscrite dans le registre. L'erreur qu'ils ont faite, c'est de ne pas avoir corrigé l'information par la suite dans le registre. De là la confusion que ç'a créée.»

Cette mention selon laquelle la girafe a été échangée pour la reproduction se retrouve aussi dans la documentation des employés du zoo, qui doivent raconter l'histoire de chaque animal pendant les visites.

«Devant des familles et de jeunes enfants, mes clients jugeaient que ce n'était pas très approprié de donner des détails très précis sur la mort soudaine de l'animal», a souligné Me Bouchard.

Le Zoo de Falardeau avait prévu accueillir deux autres girafes cette année, un mâle et une femelle, mais les propriétaires ont choisi de mettre le projet sur la glace, en attendant que la crise dans laquelle ils sont plongés depuis deux semaines soit chose du passé.