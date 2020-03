Le Cirque du Soleil voit grand avec Disney

Le Cirque du Soleil et Disney unissent leurs forces pour en mettre plein la vue avec le spectacle «Drawn To Life», présenté à Orlando dès le mois d’avril prochain. Beaucoup plus qu’une alliance artistique, c’est un nouveau partenariat d’affaires qui aura d’énormes retombées, espère le PDG du Cirque Daniel Lamarre.

«Aujourd’hui, je me croise les doigts, mais je suis confiant que ce sera un axe de développement. Ce partenariat-là avec Disney est très important pour nous», a souligné M. Lamarre en entrevue à LCN. Ce dernier profite de la semaine de relâche pour réaliser une tournée promotionnelle en Floride et présenter les premières images du spectacle.

Autant sur le plan artistique que financier, le Cirque souhaite étendre sa collaboration avec le géant américain. «On met en valeur la propriété intellectuelle de Disney. Ce que ça veut dire pour nous, c’est que si ce spectacle-là connait un grand succès, on a une possibilité de faire une duplication de ce spectacle dans d’autres parcs de Disney à travers le monde.»

Il cite en exemple les parcs de Paris, Shanghaï, Hong Kong, Anaheim, et Tokyo, qui pourraient éventuellement accueillir des artistes du Cirque. «Il y a plusieurs possibilités de croissance», a répété M. Lamarre, fier de mettre en scène des acrobates plongés dans l’univers des films d’animation.

Présence en Floride

Le spectacle «Drawn to Life» remplacera «La Nouba», présenté par le Cirque depuis près de 20 ans à Orlando. Sans dévoiler le chiffre d’affaires réalisé chaque année en Floride, le PDG parle d’un «impact économique très important» pour l’entreprise.

«On va aussi régulièrement dans d’autres villes de la Floride, notamment à Miami. On était là pendant le Superbowl. On a eu un énorme succès. Notre meilleure présence à vie!», signale-t-il avec enthousiasme.

Daniel Lamarre veut désormais faire du Cirque une attraction incontournable dans les parcs à thèmes de Disney. Le succès du spectacle «Drawn to Life», présenté à Orlando et conçu à Montréal, sera déterminant pour les projets d’avenir des deux géants du divertissement.