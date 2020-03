Le tout premier maire noir du Québec est décédé

Un exilé haïtien qui allait devenir le tout premier maire noir du Québec, René Coicou, est décédé lundi à Ottawa à l’âge de 84 ans.

Depuis quelques années, son état de santé s’était détérioré et une vieille tumeur au cervelet avait également laissé des séquelles. «Il était à bout de force», a confié au Journal son fils Carl Coicou.

René Coicou aura été le tout premier maire noir au Québec. Il a été élu en 1973 à la tête de la ville minière de Gagnon, située sur la Côte-Nord à 400 km de Baie-Comeau et à environ 4000 km d’Haïti, son pays d’origine.

Photo d'archives

«Le parcours de mon père est une grande fierté pour la famille, souligne Carl Coicou. Pour plusieurs, il est un grand symbole d’intégration.»

En plus d’avoir été remporté trois élections de suite, il a également marqué l’histoire de cette petite ville puisqu’il a été le tout dernier maire, Gagnon ayant été fermée en 1985.

De Port-au-Prince à Gagnon

René Coicou avait quitté sa terre natale en 1957 afin d’échapper au régime dictatorial de François Duvalier, surnommé «Papa Doc».

Il avait ensuite travaillé comme musicien dans le restaurant Le Perchoir d’Haïti à Montréal avant de terminer ses études en mécanique de machinerie lourde.

Engagé en 1962 par la Québec Cartier Mining, il a tout quitté avec sa femme Claire Gravel et leurs deux fils, Yves et Jean-Marc, pour construire une vie à Gagnon, qui comptait 4000 habitants.

Son troisième fils, Carl y naitra, en 1966. Mme Gravel est décédée en 1970 de complications liées à une grossesse. Malgré le chagrin, M. Coicou avait choisi de rester à Gagnon et avait commencé à s’impliquer de plus en plus dans la politique municipale.

«C’est le meilleur maire qu’on a eu», avait affirmé au Journal il y a trois ans Jean-Guy Ringuette, ancien chef de police de Gagnon.

Au début des années 80, la mine de fer menaçait toutefois de fermer. L’économie de Gagnon n’allait pas survivre. En octobre 1984, M. Coicou avait dû annoncer au Gagnonais que la ville allait être fermée et détruire en juin 1985.

Tous les habitants ont dû s’en aller. Ce fut une terrible épreuve pour René Coicou d’autant qu’au même moment, il combattait une tumeur au cervelet.

C’est aussi à cette époque, à son retour à Montréal, qu’il a fait la rencontre de celle qui allait devenir sa deuxième: Ilda Pereira. C’est elle qui s’est occupée du lui jusqu’à sa mort, lundi dernier.

Il n’est jamais retourné à Gagnon.

René Coicou laisse dans le deuil, sa femme, ses trois-fils, 4 petits-enfants et quelques centaines d’anciens habitants de Gagnon.

Les détails des funérailles ne sont pas encore connus.