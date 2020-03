L’érable différemment

Avec l’arrivée du printemps, arrive bien sûr la période tant attendue qu’est le temps des sucres. L’an dernier, je vous avais proposé trois produits uniques et l’intérêt fut si fort que j’ai décidé de récidiver cette année. Pour vous, passionnés de l’érable, une chronique tome 2.

Sauce spaghetti à l'érable

Photo courtoisie

Qui a dit qu’il était impossible de marier une recette traditionnelle italienne avec un produit bien d’ici ?

C’est le défi qu’a décidé de relever Jean-Noël Morin, propriétaire de la Ferme JN Morin de Saint-Zacharie en Beauce. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pari est gagné.

Dans une sauce (extra viande, faut-il le mentionner) bien goûteuse, on y détecte facilement les notes sucrées de l’érable.

Ne vous en faites pas : la sauce est sucrée raisonnablement, sans tomber dans l’excès ou ni même croire qu’on a un dessert dans notre assiette. Dans une lasagne avec un fromage goûteux, vous aurez un succès garanti.

► Ferme JN Morin : fermejnmorin.com

Beurre de pommes à l'érable

Crémeux et quelque peu décadent, le beurre de pomme à l’érable est sans contredit un produit hautement apprécié.

Et celui des Aliments Tristan (commercialisé sous le nom Brin de ciel) en est un de qualité.

Avec sa texture délicate, on y retrouve facilement les saveurs acidulées de la pomme, liées à la simplicité de l’érable et bien sûr au côté gourmand du beurre. Et si plusieurs le consomment sur des rôties, sachez qu’il est tout aussi délicieux avec du porc. Ou tout simplement sur un croûton avec un morceau de bon fromage. Vous allez voir, ça goûte le ciel.

Et pourquoi ne pas en ajouter à votre pâte à crêpe du dimanche matin ? Son onctuosité et sa douceur vous charmeront. Comme je l’ai été.

► Aliments Tristan : alimentstristan.com

Vin d'érable

Photo courtoisie

Si nous avons déjà vu sur le marché poindre des crèmes alcoolisées à base d’érable ; voilà que le Domaine Labranche propose, quant à lui, un vin blanc d’érable.

Réalisé à partir d’eau d’érable par fermentation naturelle, vous aurez en bouche un vin délicat avec une texture ample.

Sa robe se démarque principalement des vins blancs traditionnels de par sa couleur, soit un jaune doré intense. En bouche, vous découvrirez un vin franc avec une subtile amertume.

Servi frais, il accompagne parfaitement les plats asiatiques légèrement épicés. On peut dire franchement qu’il s’agit d’un beau croisement entre une bonne cuvée de vin blanc et une richesse du Québec. Une découverte à faire.

► Domaine Labranche : labranche.ca