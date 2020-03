L’obsession de la réussite

Le premier ministre François Legault a toujours été un adepte de la réussite, lui qui a émergé millionnaire dans le monde politique après avoir vendu ses parts d’Air Transat. Héritier d’une vision comptable, on l’a vu, sous le gouvernement Bouchard, imposer des contrats de performance et des quotas de réussite.

Aujourd’hui à la tête du gouvernement, il continue de nourrir cette obsession pour la réussite et le relèvement du taux de diplomation.

A-t-il toutefois de véritables chances de mieux y parvenir en 2020 qu’il ne l’a fait à la fin des années 1990 ?

On peut en douter alors qu’il a choisi la voie de l’imposition de sa vision et qu’il s’aliène les artisans de la première ligne de la réussite éducative, en l’occurrence les enseignants.

Semer le vent

Quoi qu’on en pense, le projet de loi 40, adopté sous le bâillon et à toute vapeur, constitue plus qu’une modification de la gouvernance des commissions scolaires : il s’avère une des plus vastes réformes de l’éducation depuis la Révolution tranquille.

Dans le passé, des transformations d’une telle ampleur ont été précédées de consultations, de documentations détaillées et même d’états généraux. Le gouvernement Legault a cependant préféré passer rapidement par la voie législative en voilant les impacts majeurs de sa réforme derrière un discours populiste faisant la peau aux commissaires d’école.

Malgré le propos racoleur à l’égard des enseignants en leur promettant une meilleure reconnaissance professionnelle et plus de latitude dans l’exercice de leur profession, la loi leur multiplie contraintes et obligations. Leur autonomie risque même d’être restreinte par le Comité d’engagement pour la réussite des élèves prévu dans la loi pour chaque centre de services.

Si l’on se fie au passé, les enseignants pourraient se voir imposer par le ministère les approches qui plombent l’éducation depuis 20 ans.

Les négociations ne s’annoncent guère plus prometteuses pour consacrer cette reconnaissance professionnelle, le gouvernement lésinant sur les salaires et le fardeau de tâche.

Tempête latente

Le ministre de l’Éducation fait le candide et prévoit une fin heureuse quand tout le monde aura compris le bien-fondé de ses transformations. C’est le genre d’attitude qu’on retrouve chez les technocrates qui se font de beaux plans et qui sont persuadés d’avoir raison envers et contre tous.

Malheureusement, il s’écoulera plusieurs années avant que la population puisse prendre la pleine mesure des dommages qu’entraînera la métamorphose imposée au système d’éducation. Dix ans après la réforme de 1998, le ministère ne disposait d’aucun indicateur pour prendre la mesure de ses impacts. Il en sera probablement encore ainsi.

Il aurait été pourtant plus productif, pour François Legault, de s’inspirer de la recherche pour guider sa transformation du système éducatif. Il aurait ainsi fait preuve de cohérence, considérant qu’il nourrit cette attente à l’égard du personnel de l’éducation.

Ultimement, le vrai changement se matérialiserait dans la mobilisation des enseignants pour la réussite. C’est une avenue peu probable dans le climat actuel !