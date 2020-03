O’Toole financerait aussi le tramway

Le candidat à la chefferie du Parti conservateur Erin O’Toole fait du troisième lien sa priorité dans la région de Québec et il s’engage à maintenir le financement fédéral du projet de tramway s’il devient un jour premier ministre du Canada.

De passage à Québec, hier, le député de Durham, en Ontario, a confirmé qu’il n’avait pas l’intention de déchirer l’entente signée entre le gouvernement Trudeau et la Ville de Québec, en août dernier. Ottawa avait alors confirmé une aide financière de 1,2 G$ pour le projet de réseau structurant de 3,3 G$, qui comprend notamment une ligne de tramway de 23 km et une ligne de trambus de 15 km.

« On va respecter les contrats. Je respecte les décisions de la Ville de Québec et du gouvernement. La région a besoin de plus de transport en commun [...] Je suis en faveur du troisième lien, mais le tramway est bon aussi si c’est une priorité pour la Ville et pour la province, et on va respecter ça », a-t-il confié en entrevue avec Le Journal.

Peinture du pont de Québec

L’ex-ministre des Anciens Combattants, considéré comme le principal adversaire de Peter MacKay dans la course à la succession d’Andrew Scheer, s’est par ailleurs dit « triste » de voir le pont de Québec rouillé abandonné à son sort.

« Le gouvernement Trudeau a fait beaucoup de promesses, mais n’a obtenu aucun résultat sur le pont. On va attendre la réponse de M. [Yvon] Charest (NDLR : le négociateur mandaté par Ottawa avec le CN) et on va voir » pour la suite, a-t-il indiqué.

Il dit par ailleurs trouver « intéressant » le projet de train à grande fréquence (TGF) dans le corridor Québec-Windsor, mais il estime qu’Ottawa n’a pas les moyens, à lui seul, de payer la note de plus de 4 milliards $. « C’est trop cher pour le gouvernement. On va trouver une solution avec le secteur privé selon moi. Il y a beaucoup de potentiel avec un PPP. »

Deltell va-t-il l’appuyer ?

Erin O’Toole est confiant de l’emporter le 27 juin prochain et dit pouvoir compter sur une « équipe forte » de bénévoles sur le terrain. Toujours en quête d’appuis au sein du caucus québécois, il espère que le député Gérard Deltell, qui l’a appuyé en 2017, se ralliera à nouveau. L’aspirant-chef du PCC, qui a appris son français dans les Forces armées, s’exprime déjà relativement bien dans la langue de Molière, mais il promet de s’améliorer « à chaque jour » d’ici la fin de cette course.