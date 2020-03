Sidney Crosby parmi les grands

Sidney Crosby a consolidé sa place parmi les légendes de la Ligue nationale de hockey (LNH) en atteignant mardi soir le plateau des 800 mentions d’aide dans une victoire de ses Penguins de Pittsburgh contre les Sénateurs d’Ottawa.

Crosby a inscrit un but et deux mentions d’aide dans ce gain de 7 à 3. Il est le sixième joueur de l’histoire du circuit à avoir franchi le plus rapidement le cap des 800 aides. pour ce faire, il a eu besoin de 980 parties. Voici les cinq autres qui ont atteint ce plateau plus vite.

1 – Wayne Gretzky, 527 matchs

Qui d’autre que la Merveille pour avoir récolté 800 mentions d’aide en seulement 527 affrontements? Wayne Gretzky détient d’ailleurs le record de la LNH pour le nombre total avec 1963.

2 – Mario Lemieux, 661 matchs

Le Magnifique n’est jamais bien loin dans le livre des records de la LNH. Il ne lui a fallu que 661 affrontements pour inscrire 800 aides malgré des coéquipiers très ordinaires lors de ses premières saisons.

3 – Paul Coffey, 880 matchs

L’un des plus grands défenseurs offensifs de l’histoire du circuit, Paul Coffey est le seul arrière parmi cette courte liste. Il a profité de la puissance offensive des Oilers d’Edmonton et des Penguins de Pittsburgh, les deux premiers clubs pour lesquels il a évolué durant sa carrière, pour atteindre cette marque en 880 parties. Détenteur du plus grand nombre d’aides pour un défenseur de l’histoire du circuit, il vient au sixième rang au total avec 1135 dans la LNH.

4 – Adam Oates, 919 matchs

Un pur passeur, Adam Oates a été le complice d’une foule de buts avec Brett Hull à St. Louis, mais aussi dans l’uniforme des Bruins de Boston et des Capitals de Washington. Il a trois fois plus d'aides (1079) que de buts (341) durant sa carrière.

5 – Bryan Trottier, 969 matchs

Complice de Mike Bossy chez les Islanders de New York, Bryan Trottier a atteint rapidement le plateau des 800 aides, nécessitant seulement 969 confrontations. Ce joueur de centre a disputé 15 saisons à Long Island avant d’évoluer à Pittsburgh pour les trois dernières campagnes de son illustre carrière. Après la retraite de son ailier favori, Trottier a récolté beaucoup moins d’aides durant les cinq dernières années dans la LNH pour terminer avec un total de 901.