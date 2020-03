Steven Stamkos : une lourde perte

TAMPA | Le Lightning terminera la saison et jouera fort probablement le premier tour des séries sans son capitaine, Steven Stamkos. Opéré pour une hernie sportive, l’attaquant s’absentera pour une durée de six à huit semaines.

Stamkos s’est blessé dans un revers de 4 à 3 contre les Maple Leafs de Toronto, le 25 février.

Depuis la perte de son prolifique attaquant, le Lightning a gagné un seul de ses trois matchs. Dans le vestiaire de l’équipe, on ne se cache pas pour dire que son absence se fait ressentir, mais il n’y a aucune panique.

« Steven est un grand meneur pour notre équipe, a dit l’ailier Yanni Gourde. Cette année, il jouait encore de l’excellent hockey. Il était tellement bon en supériorité numérique, il gagnait ses mises en jeu et il jouait assez physique. Il est clairement une pièce maîtresse de l’équipe. C’est dommage de le perdre pour six à huit semaines. Mais d’autres gars vont prendre le relais. »

Alex Killorn, qui connaît une très bonne saison avec 47 points (24 buts, 23 passes) en 64 matchs, a tenu un discours pratiquement identique.

« C’est difficile de perdre Steven, il est tellement dangereux en supériorité numérique, a-t-il souligné. Quand tu regardes les statistiques, c’est facile de comprendre qu’il est l’un de nos meilleurs joueurs, mais il est aussi un de nos meneurs. On a déjà joué sans lui il y a trois ans. On a déjà gagné sans notre capitaine. »

Trois acquisitions

Avant la date limite des transactions, Julien BriseBois a sacrifié deux choix de premier tour au prochain repêchage dans deux transactions. Le 16 février, le DG du Lightning a acquis l’ailier Blake Coleman des Devils du New Jersey en cédant un choix de 1er tour (celui des Canucks) et Nolan Foote, un choix de premier tour de Tampa en 2019.

Le 24 février, BriseBois a regardé du côté des Sharks de San Jose pour s’améliorer en ajoutant l’ailier Barclay Goodrow et un choix de 3e tour en 2020 contre un choix de 1er tour en 2020. Aux deux échanges, il faut aussi ajouter la signature du défenseur Zach Bogosian, libéré en février par les Sabres de Buffalo.

« Nous voulions ajouter de la rapidité, mais aussi du caractère, a noté Cooper. Mais nous ne pouvions pas prédire la blessure à Stamkos. Nous avons plus de profondeur avec l’arrivée de trois joueurs. Nous avons acquis des joueurs qui travaillent fort et ça finira par aider l’équipe. Pour l’instant, ça ne paraît pas dans la colonne des victoires. Mais ça prend toujours du temps, il y a une période d’adaptation pour les nouveaux joueurs et pour l’équipe. »

Coleman et Goodrow représentaient aussi des choix intéressants en raison de leur « petit contrat » de 1,8 million et de 925 000 $ jusqu’à la fin de la saison 2020-2021.