Un départ émotif

C’est avec un pincement au cœur que Pierre-Luc Bergeron et Maxime Beaulieu de b2golf m’informent qu’ils n’offriront plus leurs services au club de golf Lévis pour la prochaine saison.

B2golf part après neuf saisons (les deux parties n’ont pu s’entendre sur de nouvelles conditions) pour recentrer l’ensemble de ses activités dans ses installations du 710, rue Bouvier, à Québec. En plus des services d’enseignement et de coaching, de simulateur et de pratique supervisée accompagnés des meilleures technologies dans ses locaux intérieurs, disponibles 12 mois par année, vous aurez accès au cours de la prochaine saison à l’expertise d’enseignement à l’extérieur dans l’un des trois parcours affiliés : Golf de la Faune, Club de golf Lotbinière et Club de golf Montmagny. Le service d’ajustement de bâton se fera uniquement au Centre de performance Taylormade de Québec, au Club b2golf.

Paroles de jeunes

Le 39e souper-bénéfice « Paroles de jeunes » au profit de la Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec (CPPQ), a réuni pas moins de 245 invités le 26 février dernier au Terminal de croisières – Espaces Dalhousie. La soirée, sous le thème « Tous dans le même bateau », qui s’est déroulée sous la présidence d’honneur de Me Pierre Rivard, avocat de la firme Rivard Fournier Avocats, et la vice-présidence de Gordon Bain, fondateur et président du conseil d’administration du Groupe Océan, a permis de remettre la somme de 123 000 $ à la Fondation qui appuie l’école St-François, dont le mandat est de scolariser des élèves manifestant des comportements et problèmes d’adaptation qui nécessitent une structure, un milieu de vie et des interventions adaptées à leurs besoins. De gauche à droite, sur la photo : Mathias Descôteaux, élève animateur ; Lily Perron, directrice générale de la Fondation du CPPQ ; Brigitte Trudel, directrice générale de l’école St-François ; Steve Ross, associé RS2 Conseil inc. et président de la Fondation du CPPQ ; Me Pierre Rivard, président d’honneur de la soirée, et Ugo Vermette, élève animateur.

Rénovations complétées

La Fondation du Campus Notre-Dame-de-Foy a inauguré son gymnase rénové, le 21 février dernier, lors d’un match du Notre-Dame basketball. Mélissa Simard, présidente de la Fondation, était présente afin de souligner la contribution financière de 170 000 $, octroyée pour la rénovation des installations qui seront accessibles à l’année pour les étudiants et le grand public. Cette somme a été amassée ces dernières années grâce à plusieurs donateurs et membres contributeurs de la Fondation du Campus. Sur la photo, de gauche à droite : Pascal Masson, directeur des services aux étudiants ; Raphael Latulippe, joueur ; Mélissa Simard, présidente de la Fondation ; Jérôme Rancourt, joueur ; et Victor Tremblay, responsable des sports.

Ferme école

Le Département de gestion agricole et la Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon ont procédé récemment à la remise de 15 bourses d’une valeur totale de 7200 $. Les récipiendaires sont des étudiants et des diplômés du programme de Techniques de gestion et technologies d’entreprise agricole qui ont été récompensés pour l’excellence de leur parcours académique et leur engagement dans les milieux scolaire, agricole et social. Sur la photo, les 15 étudiants méritants.

Anniversaires

Serge Fiori (photo), chanteur et compositeur (Harmonium), 68 ans... Hugo Langlois, animateur radio (Rouge FM Québec), 42 ans... Anne-Catherine Lebeau, comédienne, 43 ans... Manon Lussier, comédienne, 53 ans... François Fillon, ex-premier ministre de la France, 66 ans... Paolo Noël, chanteur et comédien, 91 ans...

Disparus

Le 4 mars 2019. Ted Lindsay (photo de gauche), 93 ans, membre du Temple de la renommée du hockey, ailier gauche qui a joué 17 saisons dans la LNH, dont 13 à Detroit, où il a remporté quatre fois la Coupe Stanley... 2019. Luke Perry (photo de droite), 52 ans, acteur américain (Dylan McKay dans la série culte Beverly Hills 90201)... 2019. King Kong Bundy, 61 ans, lutteur américain de la WWE... 2016. Michel Crête, 73 ans, président et chef de la direction de Loto-Québec de 1991 à 2002... 2016. Pat Conroy, 70 ans, écrivain américain... 2015. Ray Hatton, 83 ans, éducateur anglais, auteur et coureur de longue distance... 2010. André Bouchard, 64 ans, éminent biologiste... 2009. Yvon Cormier, 70 ans, lutteur connu sous le nom de The Beast... 2004. Claude Nougaro, 74 ans, auteur-compositeur-interprète français... 1994. John Candy, 43 ans, acteur et comédien canadien...