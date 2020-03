Une autre tuile tombe sur la tête de Sébastien Bouchard

Sébastien Bouchard est vraiment malchanceux. Trois mois après avoir subi une rupture d’un tendon de son biceps du bras gauche, le boxeur de Baie-Saint-Paul a reçu une autre tuile sur la tête.

Un virus est venu contrecarrer les plans de Bouchard, qui croyait être en mesure de remonter dans le ring le 28 mars prochain au Centre Vidéotron. Son retour devra donc attendre. Le réseau TVA Sports l’a rencontré mercredi.

«C’est un virus qui m'empêche de boxer et non mon bras, a-t-il indiqué. Je suis déçu, mais avec du recul, c’est raisonnable, car on était très serré dans le temps.»

Son horrible blessure est effectivement survenue il y a seulement trois mois.

Le 23 novembre au Centre Vidéotron, le biceps de Bouchard (18-2-0, 8 K.-O.) a déchiré en plein milieu de son combat contre Ayaz Hussain (14-1, 11 K.-O.).

C’était la deuxième fois que l’athlète de 32 ans était victime d’une telle blessure depuis le début de sa carrière.

«Je suis à 100%»

Il assure être maintenant complètement guéri.

«Pour les médecins, je suis à 100 %. Douze semaines après l'opération, ils considèrent que le tendon est rattaché à l'os. Théoriquement, c'est aussi solide sinon plus qu'avant.»

Son promoteur, Yvon Michel, appuyait sa décision de reprendre du service aussi tôt que le 28 mars. Mais Bouchard n’a jamais senti de pression de sa part.

«Il connaissait mon désir de revenir rapidement. Une grosse carte, c’est attrayant pour un boxeur, mais c'était entre mes mains, je n’avais aucune pression.»

Ce n’est que partie remise pour Bouchard, qui devait se battre pour le titre IBF nord-américain des poids mi-moyens.

«Je ferai un combat de retour et après un combat pour une ceinture», a-t-il promis.