Encore une grosse soirée pour Lafrenière

RIMOUSKI | Alexis Lafrenière a marqué trois buts et ajouté deux passes pour mener l’Océanic de Rimouski à un gain de 7-3 face aux Tigres de Victoriaville mercredi soir devant 3765 spectateurs au Bas-Saint-Laurent.

Les Tigres ont pris les devants 2-1 et 3-2, mais le rouleau compresseur de l’Océanic s’est par la suite mis en marche, marquant cinq buts sans réplique. Zachary Bolduc a complété le match avec un but et trois passes.

« Ce fut un match A pour Lafrenière qui patinait avec beaucoup d’aisance. Nous n’avions pas paniqué après les buts des Tigres et notre capitaine a pris les choses en main », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Raska chassé du match

Photo Alexandre D'Astous

L’Océanic a ouvert la marque à la faveur d’un avantage numérique lorsque Cédric Paré (37e) a dégainé sur réception alimenté par Alexis Lafrenière et Dmitry Zavgorodniy. Moins de deux minutes plus tard, Adam Raska a écopé d’une pénalité majeure et d’une inconduite de partie automatique pour une mise en échec par-derrière à l’endroit de Nicolas Daigle. L’Océanic a tenu le coup pendant quatre minutes, mais les Tigres sont parvenus à créer l’égalité sur un boulet de la ligne bleue de Jérémy Michaud. Ce but a semblé avoir inspiré les Tigres qui ont pris les devants en fin de période lorsque Vincent Sévigny a profité d’une superbe passe d’Olivier Pouliot pour battre Colten Ellis.

L’Océanic a marqué quatre buts en deuxième période contre un seul pour les Tigres. Lafrenière a créé l’égalité 2-2 avec un lancer des poignets précis. Les visiteurs ont repris les devants 3-2 par l’entremise de l’excellent Mikhaïl Abramov. Justin Bergeron a marqué un but chanceux de derrière le filet pour créer de nouveau l’égalité avant que Zavgorodniy ne profite d’un bond favorable de la bande sur un tir de Zachary Massicotte pour porter le pointage à 4-3. Lafrenière a servi toute une feinte à un joueur des Tigres en entrant en zone adverse avant de remettre à Zachary Bolduc qui n’a pas raté l’occasion pour inscrire son 29e but de la saison.

En tout début de troisième, Lafrenière a marqué son 2e du match, sur une belle passe de Nicolas Guay. Bolduc est aussi complice. Le capitaine a complété son tour du chapeau en fin de match.

Photo Alexandre D'Astous

En bref

L’Océanic était privé des services du défenseur de 20 ans Walter Flower qui ratera de 7 à 10 jours d’action en raison d’une blessure subie dimanche dernier.