Vancouver: une Canadienne dans un état critique à cause du COVID-19

VANCOUVER | Une ainée de Vancouver se trouve dans un état critique en raison du coronavirus COVID-19.

La santé publique de la Colombie-Britannique a expliqué, mercredi soir, qu'une octogénaire ayant récemment voyagé à Hong Kong et en Inde luttait pour sa vie à l'hôpital général de Vancouver.

Il s'agit de la troisième personne à être diagnostiquée avec le COVID-19 en Colombie-Britannique depuis le début de l'épidémie.

«Très clairement, il s'agit d'un cas sérieux, notre 13e cas. Évidemment, nos pensées vont à la famille et nous faisons tous en notre pouvoir pour aider la patiente», a commenté le ministre de la Santé de la province, Adrian Dix, lors d'un point de presse.

L'administratrice de la santé publique de la Colombie-Britannique, Dre Bonnie Henry, a précisé de son côté que les proches de l'octogénaire ont été avisés et qu'ils sont suivis, au cas où ils développeraient des symptômes dus au coronavirus.

Ce nouveau cas survient alors que la province avait annoncé la découverte de quatre patients infectés par le virus mardi.

À ce jour, on dénombre 34 patients qui ont contracté le coronavirus au pays, soit 20 en Ontario, 13 en Colombie-Britannique et un au Québec. Du nombre, sept sont aujourd'hui guéris et personne n'est décédé.

Toutes les personnes contaminées à ce jour revenaient d'un séjour à l'étranger, notamment en Chine, en Iran ou en Égypte, ou bien ont été en contact avec un proche de retour de voyage.

Les autorités sanitaires se veulent rassurantes en rappelant que le coronavirus n'a pas commencé à circuler localement dans la communauté pour le moment. Les conseils d'hygiène de base, comme le lavage fréquent des mains et le fait de tousser dans sa manche, sont de mise pour éviter la propagation de la maladie.