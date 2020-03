Yanni Gourde: sortir d’un long tunnel

TAMPA | Le 11 février dernier, Yanni Gourde a déjoué Matt Murray en prolongation pour offrir une victoire de 2 à 1 au Lightning contre les Penguins à Pittsburgh. Pour un marqueur de 22 et 25 buts à ses deux saisons précédentes, une réussite en prolongation n’a habituellement rien de très magique.

Mais dans le cas de Gourde, ce jeu était surtout libérateur. L’ailier gauche freinait une série noire de 35 matchs sans marquer. À trois contre trois en prolongation, il a battu Murray d’un tir parfait dans le haut du filet après avoir saisi une passe précise de Brayden Point.

« J’ai surtout aimé la réaction des gars après mon but. Ça m’a fait chaud au cœur. Les gars étaient vraiment heureux et fiers pour moi, a dit Gourde mercredi après l’entraînement du Lightning au Amalie Arena. Ça témoignait de la solidarité au sein de notre équipe. »

Jon Cooper s’est servi de son flair lors de cette rencontre à Pittsburgh. À trois contre trois, il aurait pu miser sur un autre joueur que Gourde.

« Yanni donne toujours le même rendement, il travaille fort, a expliqué

Cooper. Comme entraîneur, tu ne peux pas demander plus. Je cherchais à le libérer de cette séquence. Mais ce n’est pas comme s’il n’avait jamais joué en prolongation. Je voulais le placer dans une situation où il pouvait réussir. Et il a marqué un gros but. Tu cherches un équilibre entre ce qu’il y a de mieux pour l’équipe, mais aussi pour le joueur. Yanni avait besoin de ce but. Depuis ce match, il produit à un bon rythme. »

D’autres éléments

À ses 10 derniers matchs, l’ailier de 28 ans a retrouvé sa touche avec six points (4 buts, 2 passes). Avec la blessure à Steven Stamkos, le Lightning aura justement besoin d’un peu plus d’offensive de son petit attaquant.

« J’apporte d’autres éléments à une équipe, a mentionné Gourde. Marquer des buts, ce n’est pas mon unique contribution. Il y a des moments difficiles durant une saison. J’ai traversé une longue période où la rondelle ne voulait absolument pas rentrer. Je travaillais fort, je gardais mon identité comme joueur et je me concentrais pour bien jouer en infériorité numérique et dans d’autres petits détails. »

Dans le dernier match du Lightning, Gourde a même cherché à créer une étincelle en se battant contre l’ailier des Bruins de Boston Joakim Nordstrom, en fin de deuxième période. Malgré ses 5 pi 9 po et 172 lb, il en était à son neuvième combat dans la LNH.

« S’il choisit de se battre dans cette ligue, il sera généralement le plus petit, mais il aura le plus gros cœur », a résumé Cooper avec un sourire en coin.

Des attentes plus grandes

L’an dernier, Gourde avait connu une séquence de 10 matchs sans inscrire un but. En 2017-2018, sa pire léthargie se résumait à 13 rencontres. Cette saison, il n’a pas touché la cible du 27 novembre au 10 février. C’était une longue disette de 35 matchs, ce qui représente pratiquement la moitié de la saison.

Plusieurs joueurs auraient broyé du noir durant une telle période. Mais pas Gourde.

« Honnêtement, je ne voyais pas ça de cette façon. Je jouais mon style et je jouais bien. Je ne comptais pas les matchs. À partir de 20 matchs, ça ne me stressait plus. Je n’y pensais pas trop même si ça te reste toujours un peu dans le fond de ton esprit. Je n’arrivais pas à un match en me disant que je devais absolument marquer ce soir. Je me rappelais plus ce que je devais amener à l’équipe pour nous aider à gagner. Tu peux faire une différence sans marquer un but. Je le faisais pendant cette période creuse.

« Si lors des deux saisons précédentes, j’avais juste marqué huit ou neuf buts, je n’aurais pas été dans la même situation, a-t-il continué. Avec mes statistiques des saisons passées, il y a des attentes. C’est normal. Je veux encore produire, mais je veux surtout aider notre équipe à gagner. Je peux aider le Lightning en marquant, mais aussi avec plusieurs aspects de mon jeu, comme procurer de l’énergie. »

Il y a aussi des attentes qui viennent avec un plus gros contrat. Gourde en est à sa première saison d’un lucratif pacte de six ans et 31 millions $ (5,166 millions par année). Depuis le début de l’année, le numéro 37 n’a pas d’aussi bons chiffres qu’à ses deux dernières saisons avec 26 points (10 buts, 16 passes) en 66 rencontres.