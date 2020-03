DUPONT, Gaudias



"Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous, la seule richesse que l'on emporte avec soi, c'est tout ce que l'on a donné."À Québec, le 18 février 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gaudias Dupont, époux de dame Yolande Bédard. Il était le fils de feu monsieur Charles Dupont et de feu dame Marie-Louise Paré. Il demeurait à Québec, autrefois de Saint-Joachim. Selon ses dernières volontés, il ne sera pas exposé.La famille accueillera parents et amis(es) pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 12h à 13h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Saint-Joachim sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Yolande, ses fils et ses belles-filles: Pierre (Guylaine Casault), Jacques (Dominique Guay); ses petits-enfants: Marie-Hélène et Jean-François (Mérédith Lavallée), ainsi que les enfants de Guylaine: Steven (Catherine Jubinville) et Vanessa (Sylvain Vermette); sa sœur Micheline (feu Jean-Pierre Côté) et il était le frère de feu Françoise et feu François (feu Marie-Alice Cauchon); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Bédard: Gisèle (feu Wellie Lachance), André (Nicole Frenette), Conrad (Andrée Lamontagne), feu Louis (Monique Lacasse) et feu Joseph (Claudette Genest). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don